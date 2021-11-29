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台灣友邦「諾魯總統」WHA特別會議發言挺台　漠視台灣將成為破口

▲▼諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）。（圖／翻攝自推特／Republic of Nauru）

▲諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）在WHA特別大會為台灣發聲。（圖／翻攝自推特／Republic of Nauru） 

中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電

世界衛生組織（WHO）會員國今天召開世界衛生大會（WHA）特別會議，諾魯總統安格明開幕致詞時強調國際合作防疫若持續漠視台灣，將造成全球應處緊急公衛事件的破口。

WHA特別會議自今天起至12月1日舉行，會議只有一個議程，專注討論是否審議制訂防範和應對疫情大流行條約、協定或其他國際文書。

安格明（Lionel Rouwen Aingimea）在開幕時以預錄影片發言，表示諾魯非常幸運至今天沒有發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，且已得到疫苗幫助抗疫。諾魯知道在發展中的國家很多人民正遭受疫情衝擊，因此呼籲國際持續促進跨領域及政府間合作與協調，這對成功建立全球應變COVID-19及未來大流行病非常重要。

他指出，當前必須確保若要推進各國政府合作，必須是多元且具包容性，足以包含不僅僅限於會員國的所有利害相關各方都能參與其中。

安格明強調，若持續漠視中華民國（台灣）等國家，將造成全球應處緊急公衛事件的破口。

這項大流行條約是今年3月由歐盟發起並與世衛合作的倡議，擬強化對處理疫情透明度、問責制及國際協調合作等責任，得到包括德國、法國、英國、韓國和南非等數十國支持，隨後在今年5月WHA大會上通過將召開WHA特別會議審議。

會員國們將在3天的會議中討論如何採取全面性措施加強全球衛生架構，確認會員國承諾制訂一項新的防範和應對大流行文件，促進政府和全體社會參與。

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