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疫情壓力大到爆！南韓出現「放空」風潮　付錢耍廢一整天

▲▼南韓2021年5月26日濟州島發呆大賽、發呆比賽。（圖／翻攝自IG／thespaceoutcompetition）

▲南韓2021年5月在濟州島舉辦「發呆比賽」，看誰可以放空最久、脈搏心率最平穩。（圖／翻攝自IG／thespaceoutcompetition）

記者張寧倢／綜合報導

南韓社會普遍生活壓力大，加上疫情影響，待在家的時間變得更長，為了紓發壓力，近幾年南韓興起一股「放空」的風潮，除了先前廣傳海外的「發呆大賽」之外，市中心也出現所謂的「放空茶室」，讓顧客彷彿進入不同時空，暫時拋開世俗的煩惱。

▲▼南韓首爾林地區的「放空茶室」綠色實驗室Green Lab。（圖／翻攝自IG／greenlab_seoulforest）

▲南韓首爾林地區的「放空茶室」綠色實驗室（Green Lab）設計以大面的透明落地窗為主。（圖／翻攝自IG／greenlab_seoulforest）

南韓首爾聖水洞的首爾林（서울숲）森林公園附近，出現一家名為「綠色實驗室」（Green Lab）的綜合型茶室，店內從1樓到3樓各有不同設計，從花店、瑜珈冥想室、茶室到頂樓花園，讓顧客可以坐在大片落地窗前，看著森林享受完全放鬆的平靜時光，但這家「放空茶室」規定進入特定空間後就不能說話、手機關靜音、須脫鞋就坐，雖然最長可預約6小時，但平日最多只接受2人預約。

▲▼南韓首爾林地區的「放空茶室」綠色實驗室Green Lab。（圖／翻攝自IG／greenlab_seoulforest）

在韓文中發呆稱作「打멍」（Mung，音近「懵」），形容完全放空、毫無思緒的狀態，然而，韓國行動藝術家Woops Yang自2014年起在首爾創辦第一屆「發呆大賽」後，陸續傳到北京、荷蘭鹿特丹、香港等地，還曾在2017年移師台北松山文創園區舉辦。南韓嘻哈、R&B歌手Crush（申孝燮）2016年在漢江發呆大賽上一舉奪冠，也讓這項「放空」賽事登上媒體版面。

▲▼南韓2021年5月26日濟州島發呆大賽、發呆比賽。（圖／翻攝自IG／thespaceoutcompetition）

▲濟州島發呆大賽參賽者。（圖／翻攝自IG／thespaceoutcompetition）

發呆大賽受疫情影響曾以線上方式舉辦，2021年5月決定恢復實體模式，地點選在濟州島一處森林。對此，Woops Yang表示，儘管這會讓活動減少了一種在熙攘都市中發呆的對比感，但她意識到即使在森林深處，人們同樣可能忙於日常，專注在那些必須完成的「任務」上，因此決定將辦在貼近大自然的場域。

▲▼南韓2021年5月26日濟州島發呆大賽、發呆比賽。（圖／翻攝自IG／thespaceoutcompetition）

▲若在發呆大賽上睡著就會失去參賽資格。（圖／翻攝自IG／thespaceoutcompetition）

消費流行觀察家尹德煥（Yoon Duk-hwan，音譯）認為，南韓這股「放空」的潮流將持續至後疫情時代，因為被困在家中與孤單的負面情緒難以同時消化，所以民眾會想要在一個除了「家」以外的放鬆空間，直到疫情幾乎結束。

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