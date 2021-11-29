日本「國產1號疫苗」臨床結果出爐：有效性不足！　還要再拖2年

▲AnGes原本被視為日本國產新冠疫苗的黑馬。（示意圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

大阪醫藥新創公司AnGes所研發的新冠疫苗被視為日本國產疫苗的先鋒，然而近日該疫苗的臨床試驗結果出爐，卻被認為有效性不足，實際上路時間恐將再推遲2年，從2021年延後至2023年。事實上，AnGes是日本首間開始新冠疫苗臨床試驗的公司，因此也被視為是國產疫苗中最具希望的疫苗，但試驗結果卻大打臉，目前只能期待其後的鹽野義製藥。

根據《共同社》報導，AnGes生技公司是由大阪大學所發起的新創公司，該公司開發的是DNA疫苗，2020年6月啟動早期臨床試驗，原本最快同年就可以公布試驗結果，但是該公司當時卻以「包含更多病例在內，還需要進行綜合判斷」為由，推遲公布結果，直到2021年11月才正式公布。

▲AnGes月初公布臨床試驗結果，證實新疫苗有效性仍不達標。（圖／取自AnGes官網）



AnGes 11月上旬在官網公布了疫苗效力的臨床試驗結果，試驗對象共計560人，但疫苗的有效性卻備受質疑。結果稱，「未能獲得期待的效果」、「有效性仍待提高」等。不過雖然疫苗的有效性未能獲得確認，但是臨床試驗證實疫苗安全性沒有問題。

AnGes的負責人表示，因為有效性會被拿來和現今已經獲得批准的疫苗比較，因此開發門檻非常高，坦承還有很多問題需要解決。

大阪府知事吉村洋文本來也對這款由大阪開發的疫苗寄予厚望，甚至在臨床試驗正式開始前就多次積極宣稱，「2020年內可以製造20萬人份的疫苗」、「從大阪邁出了第一步」等。但隨著該公司公布臨床試驗結果，吉村則一改先前態度。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast