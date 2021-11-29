20萬台商被除籍「登出台灣」？內政部：入境就可辦遷入登記

▲內政今再度澄清，為正確戶籍資料，依戶籍法規定。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

內政部今（29）日說，如果民眾已出境、沒有在國內居住的事實，依戶籍法出境兩年以上應為遷出戶籍，但並不是除籍，只要持護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入登記，保障民眾權益。

聯合報今天報導，受疫情影響，海外民眾有家歸不得，依戶籍法規定，超過兩年未入境，戶籍需強制遷出，至少已有近20萬人被除籍。

內政部透過新聞稿表示，為正確戶籍資料，依戶籍法規定，民眾出境兩年以上，應為遷出登記，是戶籍管理措施，戶籍遷出並不是除籍，不影響民眾身分。而且，政府防疫措施未限制民眾返台，民眾如果出境逾兩年後回國，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入登記。

▲內政部說明戶籍遷出後可能的影響。 （圖／內政部提供）

內政部指出，按照最高行政法院判例，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依戶籍法規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記，未來持中華民國護照或入國證明文件入境，可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

內政部表示，對於海外民眾戶籍遷出後，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關已有因應作為，例如國民年金的老年給付部分，民眾出境戶籍遷出，可向駐外館處申請開立並將經過驗證的「身分或居住相關證明文件」，郵寄到勞動部勞保局審查。

健保方面，內政部說，民眾如果出境未超過4年，返國恢復戶籍後可立即參加健保，不須再等待6個月。行政院也已召開跨部會會議，請相關業務主管機關就業管權責事項再通盤研議因應作為，保障民眾權益。