　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師染腦炎與死神拔河　檢疫循環又惹議！工會：不改善恐一一倒下

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,中華航空,華航,航空業,機師。（圖／記者李毓康攝）

▲今再傳出一名機師感染腦炎且病況不樂觀。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今（11/29）又傳出一名國籍航空機師疑因執勤與檢疫循環病倒。機師工會指出，日前又發生一名機師疑似因為長期執勤、檢疫身心過度疲倦，身遭病毒感染而導致腦炎，十月初因身體不適送醫急救目前狀況很不樂觀、仍在病房中。呼籲主管機關、航空公司正視機組員身心狀況，儘速研議具體改善措施。

日前一名外籍航空機師於檢疫期間在家中猝逝，引發各界關注機組員派飛、檢疫狀況。機師工會今天指出，又有一名國籍航空機師疑似因長期執勤、檢疫循環中身心俱疲，身體免疫力下降遭病毒感染腦炎，十月初身體不適送醫急救後目前仍在病房中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機師工會理事長李信燕表示，該名機師過去均有和工會幹部聯繫反應身心狀況困擾，日前因腦炎而病倒，目前狀況非常不樂觀，除了希望機師可以渡過難關外，工會也強調，若目前的執勤與檢疫無限循環情況再不改善，未來倒下的機師恐怕將一件接連著一件不斷傳出。

機師工會表示，自今年三月起已不斷向社會與政府相關機關反應，由於長時間期深陷執勤與檢疫的無限循環且看不到盡頭，機師身心健康狀況已經集體出現警訊。目前已經經過8個月，絲毫沒有改善的跡象。

然而日前國籍航空一名機師猝逝時，指揮中心才表示，若機組員身體不適、心理需要調適只要向航空公司提出，公司便不得拒絕。但李信燕表示，有些航空公司是給假、盡量滿足，但也接獲成員反應，有些組員也面臨想休假但無法順利排休的窘境，其實達成還是不如預期。工會也持續跟指揮中心磋商，希望能達成只要組員提出需求、公司都能滿足，也呼籲機組員，若身心狀況不適可以休假就盡量休假，切勿硬撐。

機師工會也再次呼籲相關主管機關，正視一個又一個身心健康出狀況的機師所傳達的警訊，儘速研議並實際具體改善。

ET快訊
明年「逢九7生肖」坎坷多災！不只歲數有9「這類人」也會招厄
快訊／北市刑大遭搜索！　1組長被當場帶走
花20元中頭獎！他沒在北部買房　女兒超感謝
英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診　部分無非洲旅遊
被爆31歲存到5千萬！Joeman「神回1句」　網秒懂：更羨
好萊塢大咖女星確診！　憔悴拒上鏡：覺得自己很垃圾
快訊／歐洲又一國淪陷！13人中Omicron　全和球隊有關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

華航首架A321neo今交機！無線網路可追劇　全平躺豪華客艙曝光

打擊樂版《木蘭》進化！殘酷環境不得不勇敢⋯朱宗慶樂團跨年演出

前男友一吵架就撞衣櫥！恐怖情人自爆「跳車黑歷史」：不是想死

路易莎聊天「被瞪還找店員」引熱議　業者：只有一種情況會勸導

學者為萊豬公投狠嗆「到底有沒有唸書」　陳吉仲回應了

證券妹「大U美背」飄仙氣！　爆養眼月曆瘋傳「直接給下載」

Omicron來勢洶洶！　他預言明年「這一天」過後危機解除

多人目擊「行走的衛生紙」！網一看笑到蝦蛄...真實身份曝

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

華航首架A321neo今交機！無線網路可追劇　全平躺豪華客艙曝光

打擊樂版《木蘭》進化！殘酷環境不得不勇敢⋯朱宗慶樂團跨年演出

前男友一吵架就撞衣櫥！恐怖情人自爆「跳車黑歷史」：不是想死

路易莎聊天「被瞪還找店員」引熱議　業者：只有一種情況會勸導

學者為萊豬公投狠嗆「到底有沒有唸書」　陳吉仲回應了

證券妹「大U美背」飄仙氣！　爆養眼月曆瘋傳「直接給下載」

Omicron來勢洶洶！　他預言明年「這一天」過後危機解除

多人目擊「行走的衛生紙」！網一看笑到蝦蛄...真實身份曝

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

「情色教主」雪碧一審遭判「賠償林咚咚」　曝下一步：謝謝關心！

【廣編】阿滴代言「長群享享CITY」　首場沙龍談斜槓

LINE Pay退出一卡通股東！　LINE Pay Money擬年底前更名

雙北居住大不易　侯友宜與信義房屋周俊吉為青年開解方

防疫保單賠爆！泰國保險公司超後悔　請求100％退費撤銷保單

澳洲總理喊「勿向好戰中國示弱！」　外交部：台灣是不可或缺一環

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

徐生明少棒／光華120公分「小不點」　練習認真不怕球

陳學聖讚顏家是拚生育率好榜樣　網友留言灌爆：是鼓勵未成年懷孕？

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

揭穿台大作弊科系！學姐公布「就是理組」

台大作弊4女「名字被爆出」　學姐心軟幫說話

快訊／華航機師傳確診　諾富特隔離第5天PCR陽性

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

英國返台回不來？陳時中1句話反嗆

華航機師自美返台驚傳確診！　同班組員已匡列急篩檢

路易莎聊天被狠瞪！她怒世界反了「叫我們閉嘴？」

更多熱門

相關新聞

機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規

機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規

今天（11/29）傳出一名中華航空機師從洛杉磯執勤返台，入住防疫旅館檢疫後經採檢PCR為陽性確診，目前已經匡列相關接觸者。華航則表示，該名機師沒有進入社區，境內、境外執勤檢疫都沒有違反相關規定，同機機組員皆採檢為陰性。

台商返鄉之路遙遙

台商返鄉之路遙遙

指揮中心同意：空姐篩檢免戳鼻孔

指揮中心同意：空姐篩檢免戳鼻孔

空姐戳鼻孔篩檢　民航局盼改方式

空姐戳鼻孔篩檢　民航局盼改方式

「合意短租」方案明年1月重啟　估再增逾1400房投入檢疫

「合意短租」方案明年1月重啟　估再增逾1400房投入檢疫

關鍵字：

腦炎機師工會機組員檢疫

讀者迴響

熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面