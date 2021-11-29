機師染腦炎與死神拔河　檢疫循環又惹議！工會：不改善恐一一倒下

▲今再傳出一名機師感染腦炎且病況不樂觀。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今（11/29）又傳出一名國籍航空機師疑因執勤與檢疫循環病倒。機師工會指出，日前又發生一名機師疑似因為長期執勤、檢疫身心過度疲倦，身遭病毒感染而導致腦炎，十月初因身體不適送醫急救目前狀況很不樂觀、仍在病房中。呼籲主管機關、航空公司正視機組員身心狀況，儘速研議具體改善措施。

日前一名外籍航空機師於檢疫期間在家中猝逝，引發各界關注機組員派飛、檢疫狀況。機師工會今天指出，又有一名國籍航空機師疑似因長期執勤、檢疫循環中身心俱疲，身體免疫力下降遭病毒感染腦炎，十月初身體不適送醫急救後目前仍在病房中。

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機師工會理事長李信燕表示，該名機師過去均有和工會幹部聯繫反應身心狀況困擾，日前因腦炎而病倒，目前狀況非常不樂觀，除了希望機師可以渡過難關外，工會也強調，若目前的執勤與檢疫無限循環情況再不改善，未來倒下的機師恐怕將一件接連著一件不斷傳出。

機師工會表示，自今年三月起已不斷向社會與政府相關機關反應，由於長時間期深陷執勤與檢疫的無限循環且看不到盡頭，機師身心健康狀況已經集體出現警訊。目前已經經過8個月，絲毫沒有改善的跡象。

然而日前國籍航空一名機師猝逝時，指揮中心才表示，若機組員身體不適、心理需要調適只要向航空公司提出，公司便不得拒絕。但李信燕表示，有些航空公司是給假、盡量滿足，但也接獲成員反應，有些組員也面臨想休假但無法順利排休的窘境，其實達成還是不如預期。工會也持續跟指揮中心磋商，希望能達成只要組員提出需求、公司都能滿足，也呼籲機組員，若身心狀況不適可以休假就盡量休假，切勿硬撐。

機師工會也再次呼籲相關主管機關，正視一個又一個身心健康出狀況的機師所傳達的警訊，儘速研議並實際具體改善。