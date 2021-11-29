英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診　部分無非洲旅遊史

▲英國迄今累計9例Omicron確診病例。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

英國繼先前出現的3例新變異株Omicron確診病例，蘇格蘭有關當局證實，蘇格蘭發現另外6例Omicron個案，全英國迄今累計9例。令人關注的是，蘇格蘭副首席部長稍早證實，在新增的6例中，部分個案並無非洲直接旅遊史，這也代表存在某種程度社區傳播。

天空新聞報導，蘇格蘭6例Omicron個案中，有4例位在拉納克（Lanarkshire），另外2例在大格拉斯哥與克萊德地區，但均非重症。蘇格蘭公共衛生部將加強所有個案的接觸者追蹤，有助釐清病毒來源以及確認近來數周與確診者有過接觸的人。

Community transmission of #Omicron confirmed in Scotland. Almost certainly happening in other parts of the UK too.https://t.co/vqdJUFHzau — SeventhKevin (@Seven7Kevin) November 29, 2021

蘇格蘭副首席部長斯文尼（John Swinney）稍早接受BBC訪問時透露，在蘇格蘭新增的6例個案中，有些人有旅遊史，但部分確診者並無與非洲南部地區的直接旅遊史紀錄，「此特殊病毒株具某種程度社區傳播」，這也讓阻斷Omicorn病毒傳播鏈這件事帶來挑戰。

蘇格蘭衛生部長尤薩夫（Humza Yousaf）表示，這將是個令人擔憂的時刻，然而目前針對Omicron變異株韓有許多需要進一步瞭解的地方，關於傳播力、對治療及疫苗的反應，科學家正加緊腳步努力研究，在有更多消息之前必須謹慎行事，盡一切努力把傳播感染的風險降到最低。

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