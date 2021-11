英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診　部分無非洲旅遊史

▲英國迄今累計9例Omicron確診病例。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

英國繼先前出現的3例新變異株Omicron確診病例,蘇格蘭有關當局證實,蘇格蘭發現另外6例Omicron個案,全英國迄今累計9例。令人關注的是,蘇格蘭副首席部長稍早證實,在新增的6例中,部分個案並無非洲直接旅遊史,這也代表存在某種程度社區傳播。

天空新聞報導,蘇格蘭6例Omicron個案中,有4例位在拉納克(Lanarkshire),另外2例在大格拉斯哥與克萊德地區,但均非重症。蘇格蘭公共衛生部將加強所有個案的接觸者追蹤,有助釐清病毒來源以及確認近來數周與確診者有過接觸的人。

Community transmission of #Omicron confirmed in Scotland. Almost certainly happening in other parts of the UK too.https://t.co/vqdJUFHzau