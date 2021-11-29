快訊／WHO：Omicron在全球蔓延的可能性極高　各國確診數恐激增

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）28日表示，基於突變後的傳染優勢及逃脫免疫系統，Omicron變異株可能會在全球範圍內進一步傳播蔓延的可能性非常高，新冠肺炎確診數可能會再激增。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

WHO在最新簡報中指出，Omicron病毒是一種高度分化的變體，具有非常大量的突變，其中包含免疫逃避（immune escape）的潛力和更高的傳播率，因此警告Omicron病毒在全球範圍內進一步傳播的可能性非常高，各國新冠肺炎確診數量可能會再激增。

WHO建議，各國應在有能力的情況下，加強基因定序和檢測工作，包含確認Omicron是否在社區內傳播。此外，各國應加快新冠肺炎疫苗接種的覆蓋率，特別是高風險族群和未施打疫苗的族群，各國也應適時調整國際旅行限制。

WHO提到，目前無法確定Omicron的傳染性、疫苗的保護程度，以及是否會提高重症率，但不變的是，民眾應該繼續遵守佩戴口罩、保持社交距離、維持室內通風等防疫守則。同時也強烈建議對確診病患進行追蹤，有效阻斷傳播鏈。

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