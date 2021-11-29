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Omicron剋星來了！莫德納開始研發新疫苗　最快2022年初面世

記者葉睿涵／編譯

被譽為「新魔王」的Omicron變種病毒已開始在全球擴散，但科學家至今還不清楚現有的新冠疫苗是否能抵抗Omicron，抑或需要研究新的疫苖配方。莫德納首席醫療官伯頓（Paul Burton）28日宣布，該公司最快可以在2022年初推出專門針對Omicron的新疫苗，並大量供應市場。

據CNBC報導，伯頓在BBC《安德魯·馬爾秀》（Andrew Marr Show）中指出，「我們應該會在未來數週內得知現有疫苗在面對Omicron時還剩多少保護力，但MRNA疫苗的非凡之處在於莫德納可以快速應變，因此如果我們必須研發一種全新的疫苗，我認為我們可以在2022年初做到這點，並在隨後大量供應市場。」

▲▼莫德納,加強劑。（圖／路透）

▲莫德納有望在2022年初推出Omicron疫苗。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）26日已將Omicron病毒列為「高關注變異株」（VOC）。儘管WHO目前還不清楚Omicron是否更具傳染性，或是更易導致重症，但專家表示，初步數據表明南非的住院率正在上升，而且Omicron的棘蛋白擁有至少32種突變，讓它更容易與人體細胞結合與傳播病毒。

伯頓指出，也許目前的疫苗仍可為人們提供一些保護力，但這取決於接種者的接種時間，因此他呼籲尚未接種疫苗的人要趕快接種疫苗，而符合資格的人也應盡快注射加強劑。莫德納發布聲明指出，該公司已在感恩節上午「動員數百人」開始研究Omicron。

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