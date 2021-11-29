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防疫保單賠爆！泰國保險公司超後悔　請求100％退費撤銷保單

▲▼泰國曼谷民眾施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國新冠疫苗完整接種率為54％。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國16間保險公司去年販售大量低價防疫保單後，沒想到今年國內疫情大爆發，理賠金額不斷飆升，因此他們正請求監管機構能允許撤銷保單止血。根據有上市的10間保險公司財報顯示，截至9月份第三季度，已經虧損了58億泰銖；其中一間虧損最嚴重的公司，光是防疫保單就理賠了約60億泰銖，較去年同期增加339％。

《日經亞洲》報導指出，泰國16間保險公司正在向保險監理委員會（OIC）尋求撤銷防疫保單的可能。根據其中10間在泰國證券交易所上市的保險公司最新財報顯示，截至9月份第三季度，已經虧損了58億泰銖。

信孟空保險（Syn Mun Kong Insurance）淨損最多，金額達37億泰銖（約台幣30億元）；該公司年初至今的理賠金額達68億泰銖（約台幣56億元），較去年同期增加339％，其中60億泰銖（約台幣49億元）用於防疫保單。

▲▼泰國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲泰國新冠肺炎確診數已超過200萬。（圖／路透）

泰國智庫「泰華農民研究中心」（Kasikorn Research Center）分析師表示，去年泰國開始出現零星疫情時，國內保險公司就開始銷售新冠防疫保單，民眾可以用500泰銖（約台幣410元）購買價值10萬至30萬泰銖（約台幣8.2萬至25萬元）的保單，「他們（保險公司）在不知道疫情會在今年變得更糟的情況下，賣出了這些保單。」

泰國8月中旬連續多天單日新增確診超過2萬人，目前確診數已超過200萬。儘管這16間保險公司已經暫停銷售防疫保單，但大量的現有保單尚未到期。泰國綜合保險協會（TGIA）表示，「我們擔心，如果明年新一波疫情再次襲擊泰國，確診人數會再激增。」

因此TGIA建議，OIC能夠允許這16家保險公司在退還100％保費的情況下，撤銷尚未理賠的防疫保單，而OIC正在考慮這項請求。泰國人口數為6980萬人，而截至9月底為止，共有3980萬人購買防疫保單，保費金額為112億泰銖（約台幣92億元），理賠金額已達到94億泰銖（約台幣77億元）。

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