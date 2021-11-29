紐時：Omicron現蹤　應驗西方囤積疫苗給病毒機會突變

▲科學家們表示，今年大部分時間都在囤積疫苗的富國，現猶如在懲罰需最優先接種卻打不到疫苗的地方。（示意圖／路透）

文／中央社

最新COVID-19變種Omicron株，因含大量突變引發全球擔憂。紐約時報指出，早有專家警告西方不應搜刮、囤積疫苗，任憑非洲接種率落後而給病毒突變空間，如今終於應驗。

紐時指出，隨西方國家把持COVID疫苗全球供應，非洲國家始終難以拿到或負擔不起疫苗接種。目前非洲僅約10%的人口接種至少一劑，遠低於北美的64%與歐洲的62%。

據牛津大學資料庫「數據看世界」（Our World In Data）顯示，西方富國允諾明年9月前提供中低收入國家17億劑COVID-19疫苗，但目前到貨僅14%。除疫苗到貨腳步慢，如何讓缺乏冷鏈保存、運輸設備的非洲國家早日把疫苗接種到民眾身上，更是一大難題。

Omicron變異株出現讓各國重祭連串新旅禁，更引發非洲人的不滿，認為非洲大陸再次首當其衝淪為西方國家恐慌政策的受害者，且正是這些西方國家未能支援非洲更多疫苗和安排施打所需的資源。

科學家們表示，今年大部分時間都在囤積疫苗的富國，現猶如在懲罰需最優先接種卻打不到疫苗的地方。

位於南非約翰尼斯堡的「金山大學」（University of witwatersrand）專家范特爾（Francois Venter）說：「早就跟你們講過了（延遲非洲施打疫苗會讓病毒更有機會突變），現在的感覺是這些富國什麼都沒聽進去。」

率先向外界公布Omicron卻反遭各國旅禁的南非人內心尤其憤慨，當地商界領袖預期西方祭出的旅禁會再造成可觀的經損，特別是觀光業。每年12月是南非傳統旅遊旺季，觀光更是南非最大產業之一，業者本巴望一個月前才將南非移出紅色名單的英國能帶來旅客，但幾天前英國卻帶頭再次祭出旅禁。

南非26日的單日新增確診2828例，相較英國、德國每天動輒好幾萬例在飆簡直小巫見大巫，更別說單日新增都在10萬例徘徊的美國。在南非人眼中，歐美彼此間維持開放卻把南非拒於門外根本公然雙重標準。

肯亞作家奈波拉（Nanjala Nyabola）認為，西方對非洲南部各國的旅禁更像是出於政治而非公衛考量，「若看新增數字，我們早該對歐洲與美國旅禁，對我們關起大門根本與當前的公衛危機八竿子打不著」。

初步來看Omicron在南非多為輕症，甚至不見一些COVID-19最典型的症狀。

南非COVID變種研究學會（South African Covid Variant Research Consortium）臨床與流行病學家萊瑟斯（Richard Lessells）表示，南非很多初期確診病例都是患病後較不嚴重的年輕族群，若Omicron株向更多人擴散後仍可能改觀，目前還沒有樂觀本錢。

Omicron因出現數十種新突變，讓它們可能更易傳染且躲過人體內抗體，但南非醫學會（South African Medical Association）主席古戚（Angelique Coetzee）昨天表示，南非各醫院未湧現Omicron確診例，大多數醫院的醫護也都沒完整接種。

古戚告訴媒體，大部分她所看到的Omicron患者都沒喪失味覺與嗅覺，只有輕微咳嗽。

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