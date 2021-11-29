德州踩踏翻版？英國歌迷入場爆推擠　「衝破安檢門」混亂畫面曝光

▲奈及利亞歌手Wizkid在英國舉辦演唱會，歌迷竟在入場時爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自推特／@98Toks）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞歌手Wizkid在英國舉辦演唱會，沒想到歌迷竟然在入場時爆發嚴重推擠，場館的安檢門直接被撞倒，現場一片混亂，所有歌迷蜂擁擠入。官方稍晚證實，許多沒有買到門票的歌迷，趁亂擠入演唱會現場。

根據《太陽報》報導，歌手O2 Arena在英國O2體育館（The O2 Arena）一連舉辦三場演唱會，吸引上萬歌迷搶購門票。不過，在28日的首場演唱會中卻爆發嚴重推擠，當天工作人員將大門開啟後，數十位歌迷蜂擁擠入，大型安檢門也被撞壞在地上，現場一片混亂。官方稍晚證實，有許多沒有買票的歌迷混入了演唱會，目前正在重新審視入場安檢程序。

They broke the security scanner pic.twitter.com/f9ix7uDT1p — AD (@98Toks) November 28, 2021

儘管這場混亂並沒有造成人員傷亡，但這段影片也引發網友抨擊，認為他們完全忘記日前美國才發生的踩踏事件，「這真的太噁心了」、「在那場意外之後又發生？人們絲毫沒有羞恥感，也不重視自己的安全」、「這真的是太丟臉了」、「對有買票入場的人也太不公平」。

美國饒舌歌手史考特（Travis Scott）5日在家鄉德州休士頓舉辦Astroworld音樂祭，台下卻爆發恐怖踩踏事故，導致9人死亡及300多人受傷，年紀最輕的死者僅有10歲。

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