秘魯北部規模7.5強震災況曝　逾200座房屋受損、75座完全震垮

▲秘魯28日清晨發生規模7.5強震，200座房屋受損、75座完全震垮。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

秘魯北部偏遠的亞馬遜地區28日清晨5時52分發生規模7.5地震，遠至位於中部的首都利馬（Lima）都有感，造成當地75座房屋完全被摧毀、220座房屋受損，所幸並無人員死亡報告。網路曝光影片可見民宅陽台強烈搖晃，泳池裡的水被震到溢出，樹木花叢也隨之左右搖擺，拍攝者被嚇得不斷驚呼。

根據路透社報導，秘魯地球物理研究所（IGP）的地震中心表示，地震深度131公里，震央位置距離孔多爾坎基省（Condorcanqui）聖瑪利亞德涅瓦鎮（Santa Maria de Nieva）約98公里處，秘魯北部亞馬遜大區至中部都有震感，為了以防萬一，部分居民撤離家園，而國有秘魯石油公司橫貫亞馬遜地區與北部太平洋沿岸地區的1100公里輸油管並未傳出損毀消息。

秘魯國家民防研究所（INDECI）聲明，地震造成220座房屋受損、81座無法居住、75座完全被毀，另有7個宗教禮拜場所與2家購物中心受損，總計有4名居民受傷、無人死亡。秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）推文表示，已下令立即部署支援人員乘坐軍用飛機前往災區，幫助受影響的居民並解決損失問題。

秘魯亞馬遜大區首府、西北部查查波亞斯省（Chachapoyas）的一名鎮長Walter Culqui表示，當地有幾座房屋被毀，3人受到輕傷，部分教堂的塔樓倒塌。網路社群消息顯示，叢林地區的幾個地方都傳出停電，被巨岩與土石堵住的大片道路目前已經清開。

La Policía Nacional del Perú, a través de la Policía de Carreteras, viene realizando patrullaje motorizado en las zonas afectadas por el sismo de gran magnitud en Chachapoyas, a fin de desbloquear las carreteras por desprendimiento de rocas. (1/2) pic.twitter.com/QGTWLsjpXj — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 28, 2021

El casco urbano de #Loja luego del sismo de magnitud de 7.5, epicentro: 98 km al E de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - #Amazonas. #Peru pic.twitter.com/X4OF5nGo8r — HCO TV (@hco_tv) November 28, 2021

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