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日本閃電鎖國！最猛Omicron來襲　商務客、留學生入境全面喊卡

記者王佩翊／編譯

新冠病毒新變異株Omicron來勢洶洶，各國紛紛在第一時間加強邊境管制，希望能防堵變種病毒入侵。而日本也預計將重新鎖國，停止開放外國人入境。首相岸田文雄29日下午就會召開記者會正式宣布新規，而8日才重新開放的商務入境，恐再度全面喊卡。他同時也強調，「我們將會持續商討是否加強邊境政策，並在適當的時機發表。」

▲▼ 日本羽田機場地勤測量中國旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本擬再度停止開放外籍人士入境。（圖／達志影像／美聯社）

根據《朝日新聞》報導，有鑑於南非發現新變種病毒Omicron，日本27日起強化邊境措施，陸續要求從南非、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、波札那、尚比亞、馬拉威、莫三比克等9個國家入境的日本公民，要在國家指定的防疫旅館內隔離10天。

▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲▼新變異株Omicron猛來襲，日本當局不敢大意。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼機場,日本機場,羽田機場,東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

首相岸田文雄29日上午接受記者團採訪時強調，對於新變種病毒Omicron，日本當局抱持著強烈的危機意識。而他也表示，政府正在持續討論是否要提高邊境管制的強度，接下來有任何改變也會在適當的時機對外宣布。

事實上，有鑑於國內疫情稍緩，日本8日才剛開放海外商務客、留學生以及技能實習生入境，怎知卻突然爆出變種病毒Omicron。日本當局已經暫時停止這9個國家適用於該條例的外籍人士入境，不過根據日媒報導，日本當局已經決定全面停止開放外國人入境日本，包含商務客與留學生，而新規定預計29日下午便會正式宣布。

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