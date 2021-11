澳洲現第3例Omicrion　驚見隔離女放火燒飯店！160多人急撤

▲澳洲繼新南威爾斯州出現2例Omicron確診後,北領地也出現1例。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲北領地衛生當局29日證實,一名30多歲返國旅客確診新變異株Omicron,成為全澳洲第3例Omicron個案。另一方面,昆士蘭州凱恩斯一名31歲隔離女子在飯店房間內縱火,導致飯店發生火災,使得超過160名隔離者被迫緊急疏散,所幸並未傳出人員傷亡。

澳媒7 NEWS報導,北領地該名確診男子自南非返回澳洲,依據基因定序結果確認感染Omicron,現正於霍華德泉隔離所隔離中,搭乘同班機返回澳洲的所有人均已被隔離。

這是澳洲的第3例Omicron確診案例。此前,新南威爾斯州28日表示,2名自非洲南部的旅客新變種Omicron,已知先前都曾完整接種2劑疫苗,同機其餘乘客及機組人員共260人匡列密切接觸者,也被引導接受個別隔離。

另一方面,昆士蘭州凱恩斯一名31歲隔離女子28日上午約7時左右在11樓飯店房內縱火,火勢延燒擴散,導致飯店其他正在接受隔離的160多人緊急撤離。

現已知這名女子來自維多利亞州,在縱火之前,已在飯店被隔離數日,而起火點就在床鋪下方,且她的2名孩子也在場。目前她已被指控縱火、蓄意破壞等罪名。

#Australia:



A COVID patient sets the whole hotel on fire to escape the #quarantine. pic.twitter.com/DSmSgUpTN3