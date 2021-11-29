疫情至今快2年「仍沒結束」　金融時報：Omicron爆發警醒全球2件事

▲新冠疫情爆發將滿2年，卻仍看不到終結疫情的跡象。圖為泰國蘇凡納布國際機場11月1日迎來疫情後第一波外國旅客。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情2019年首次在中國爆發後，迄今將滿2年，卻在此刻出現令人擔憂的新型變異株Omicron。外媒對此報導，這顯示新冠病毒並沒有失去能造成衝擊的巨大威力，新變異株有可能讓目前為止所做的努力遭受嚴重挫折，卻也帶來2項警醒全球防疫策略的重大教訓，其中一項是疫苗必須公平分配。

英國《金融時報》28日編輯報導指出，在疫情爆發約2年之後，預估比Delta變異株更具高傳染力的Omicron出現了，這顯示新冠病毒並未被人類擊敗而失去造成嚴重衝擊的力量，疫情能否終結更是再度打上問號。就目前而言，種種徵兆令人不安，Omicron變異株擁有50個突變，其中32個發生在關鍵的棘蛋白位置，而且許多突變與逃避免疫系統、增強傳染能力有關。

儘管這次各國反應快速，對幾個非洲南部國家實施入境封鎖與隔離，但能爭取到的時間是短暫的，因過往經驗表明，要阻止新毒株在全球傳播是「根本不可能」的，幾天以來，在以色列、英國、荷蘭等至少16國都出現Omicron病例，重點應該放在如何利用爭取到的時間準備好應對措施，而且飛行限制對發展中的經濟體將帶來困南，即使是正在復甦的發達國家也受到供應鏈緊張與勞動力短缺影響，加劇通膨，新一輪封鎖可能讓問題更嚴重。

報導認為，這次Omicron新疫情為全球防疫帶來2大重要教訓。其一是它體現了基因組監測在提供預警方面的價值，與進一步共享監測結果的必要性。儘管這次南非再次展現了專業知識，但迄今上傳到全球資料庫的新冠病毒Sars-Cov-2基因組有80％以上是來自北美與歐洲。

其二，新疫情再次點出了加速向低收入國家提供疫苗的重要性。長期以來，人們擔憂發展中國家疫苗接種進度延遲，除了道德問題之外，也可能會為病毒留下龐大的感染庫，可能會出現對疫苗產生抗性的突變，接著蔓延全球。很顯然，如果世界要贏下這場與新冠病毒的長期消耗戰，確保疫苗的公平獲取就變得越來越重要。

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