魔王Omicron發威！專家怒揭「又有新變種」真相　2大關鍵原因曝

▲世界衛生組織與多名科學家認為，大國購入大量疫苗，卻沒有按照約定分享給開發中國家。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎爆發至今已2年，然而疫情不但不見消緩，最近甚至再度爆出新變異病毒株Omicron。而科學家們也毫不客氣地直言，許多富有國家掌控疫苗資源，卻未能兌現當初與發展中國家共享疫苗的承諾，導致那些地區至今疫苗覆蓋率遠低於他國，進而使得病毒在疫苗覆蓋率低、病毒傳播率高的地區發生突變。

根據CNN報導，在過去一年內，全球許多富裕國家為了讓國民接種多劑疫苗，因此購買了大批疫苗，但卻沒有遵守當初承諾，提供疫苗資源給開發中國家或落後國家，遭到世界衛生組織批評，是「不道德」且「傷己及人」的行為。

科學家直言，在這樣疫苗極度不平均的情況下，也導致疫情發生變化，甚至促使Omicron這個更具傳播性的變種病毒出現。Omicron最早是在南非被發現，儘管目前還無法確認它是起源於南非，還是從其他地區傳入，但是科學家唯一可以證實的就是，病毒會在疫苗覆蓋率低且傳播率高的地區發生變異。

▲新冠病毒容易在疫苗接種率低、傳播率高的地區發生變異。（圖／路透）



來自英國南安普敦大學（University of Southampton）的專家海德（Michael Head）表示，「新變異病毒株Omicron的出現，就是全球疫苗接種速度太慢的結果。」他提到，目前全世界仍然有大量人口沒有接種疫苗，例如非洲撒哈拉以南地區，這些地區就容易發生疫情大爆發。

海德說，過去那些曾經引起注意的變種病毒都是來自疫情大規模爆發且不受控制的地區，例如2020年12月在英國發現的Alpha病毒或是2月在印度首度發現的Delta病毒。

衛生研究慈善機構惠康基金會的負責人法拉利（Jeremy Farrar）表示，新變種病毒Omicron的出現，也再度顯示，「為何需要確保全世界都能更公平地獲得疫苗和其他公共衛生工具」。他在推特上直言，新變種病毒正在提醒人類，疫情仍然沒有結束，而不平等將會導致疫情持續蔓延。

▲富國掌控疫苗，最終造成的結果還是會反噬到大國身上。（圖／路透）



根據世界衛生組織的數據，低收入國家中只有7.5%的民眾接種了第一劑的疫苗，然而在高收入國家中，有63.9%的人口至少接種過首劑疫苗。其中在歐盟與美國，至少有70%的人口接種過一劑以上的疫苗。另一方面，除了富國掌控疫苗資源導致開發中國家無疫苗可打外，「疫苗猶豫」也是另一個導致這些地區疫苗覆蓋率低下的原因。

世界衛生組織全球衛生大使、英國前首相白高敦（Gordon Brown）在《衛報》撰文表示，「各國未能將疫苗投入到開發中國家，而產生的問題最後還是會困擾到我們。」他直言，在缺乏大規模疫苗接種的情況下，新冠病毒不但會經由沒有免疫能力的人體不斷傳播，還會持續變異，儘管新變種病毒株是出現在貧窮國家，但最終還是有可能威脅到那些在富有國家中完全接種疫苗的人。海德也同意這項說法並稱，「結果最後還是會反過來傷害到我們。」

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