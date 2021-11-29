宏都拉斯大選開票！執政、反對黨「稱勝選」　親中卡斯楚得票率高

▲宏都拉斯於當地時間28日舉行總統大選。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣位於中美洲的友邦、同時也是美洲第3貧窮國家的宏都拉斯於當地時間28日舉行總統大選，該國負責掌管選舉的官員表示，此次選情相當激烈，已超過270多萬名選民出門投票。最新消息指出，目前代表右派的執政黨國民黨（National Party）、以及左派的自由重建（Liberty and Refoundation）皆聲稱，在此次的總統大選中勝出。

根據《路透社》，宏都拉斯總統大選的結果最晚於當地時間下午9時出爐，此次總統大選的焦點，在於「自由重建」所推派的女性候選人卡斯楚（Xiomara Castro）是否能成功當選該國史上第一位女總統、結束保守派12年的執政，而若她當選下屆總統，是否會修改宏都拉斯的外交政策，淡化與美國、台灣之間的關係，同時選擇擁抱中國，藉由與台灣斷交，來獲取中國龐大的投資承諾。

宏都拉斯國會主席阿吉雷（Kelvin Aguirre）表示，此次大選投票率已超過4年前、2017年的總和，本次選舉約有520萬名宏都拉斯選民擁有投票資格，目前統計約有270萬人出門投票，顯示此次投票率已明顯過半。

▼宏都拉斯國民黨候選人阿斯夫拉的競選海報。（圖／路透社）

▲宏都拉斯最大反對黨「自由重建」候選人卡斯楚競選海報。（圖／路透社）

報導指出，宏都拉斯此次總統大選是中美洲的政治導火線，且由於卡斯楚承諾當選後會修改外交政策與路線，改為擁抱中國當局，藉由吸取北京當局所挹注的大量資金來使得宏都拉斯擺脫窮國地位，因此本次大選恐怕引起華府與北京當局的外交衝突，美國對於中國將觸手伸至中美洲顯得相當戒慎恐懼。

國民黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在投票結束後表示，他會尊重全國選民們的神聖決定。

據悉，儘管宏都拉斯全國投票站所已經於當地時間下午5時（台灣時間29日上午7時）關閉，但選民可在學校門口行使投票權，選舉中心呼籲各政黨應保持耐心等候開票結果，不建議自行宣布當選。

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