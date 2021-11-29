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南非航班13人染Omicron　確診夫妻「逃離飯店」飛機上遭逮捕

▲▼南非航班正在荷蘭機場跑道上等待全體乘客PCR檢測結果。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非航班正在荷蘭機場跑道上等待全體乘客PCR檢測結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭兩架從南非啟航的班機，在抵達阿姆斯特丹機場時，在600多名乘客中有61人確診新冠肺炎，其中13人證實感染Omicron病毒。目前確診乘客都在進行隔離，但荷蘭皇家憲兵隊表示，他們28日在一架將啟航的班機上逮捕一對確診夫妻，他們從隔離飯店逃離，正準備前往西班牙。

根據《路透社》報導，荷蘭皇家憲兵隊在推特上證實，這對確診夫妻從隔離飯店逃離之後，準備搭乘表定晚間6時前後起飛的班機前往西班牙，警方也立刻在飛機上將他們逮捕，目前已經移交給衛生單位，而兩人的姓名與國籍並未公開。

南非分別來自約翰尼斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）的航班，共載有600多名乘客於26日抵達荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport），結果有61人檢測結果為陽性，其中13人基因定序結果確定為Omicron病毒。

目前大部分的病患都在機場附近的飯店進行隔離，僅有少部分的荷蘭籍旅客允許居家隔離，其餘檢測結果為陰性的旅客也被要求在家進行自主管理。當地市長也表示，將會在隔離飯店周圍加派員警和保全人員。

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