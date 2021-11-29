南非航班13人染Omicron　確診夫妻「逃離飯店」飛機上遭逮捕

▲南非航班正在荷蘭機場跑道上等待全體乘客PCR檢測結果。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭兩架從南非啟航的班機，在抵達阿姆斯特丹機場時，在600多名乘客中有61人確診新冠肺炎，其中13人證實感染Omicron病毒。目前確診乘客都在進行隔離，但荷蘭皇家憲兵隊表示，他們28日在一架將啟航的班機上逮捕一對確診夫妻，他們從隔離飯店逃離，正準備前往西班牙。

根據《路透社》報導，荷蘭皇家憲兵隊在推特上證實，這對確診夫妻從隔離飯店逃離之後，準備搭乘表定晚間6時前後起飛的班機前往西班牙，警方也立刻在飛機上將他們逮捕，目前已經移交給衛生單位，而兩人的姓名與國籍並未公開。

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft vanavond een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was gevlucht. De aanhoudingen vonden plaats in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken. Beide personen zijn overgedragen aan de GGD. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 28, 2021

南非分別來自約翰尼斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）的航班，共載有600多名乘客於26日抵達荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport），結果有61人檢測結果為陽性，其中13人基因定序結果確定為Omicron病毒。

目前大部分的病患都在機場附近的飯店進行隔離，僅有少部分的荷蘭籍旅客允許居家隔離，其餘檢測結果為陰性的旅客也被要求在家進行自主管理。當地市長也表示，將會在隔離飯店周圍加派員警和保全人員。

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