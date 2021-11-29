接種第3劑已成「必要選項」！南韓重症患者暴增　病床飽和率破9成

▲南韓保健福祉部長權德喆表示，18歲以上民眾施打第3劑「追加接種」疫苗已成必須選項。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓於11月初轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），盼能分階段恢復日常生活，豈料1個月以內疫情急遽升溫，單日新增病例超過4千、重症與死亡患者數創下疫情以來新高，而最近又得嚴加防範變種病毒Omicron。隨著疫苗防護效力降低、突破性感染率漸增，南韓防疫當局表示，18歲以上民眾施打第3劑，已是必須選項。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部第1次長、保健福祉部長權德喆（권덕철）今（29）日上午在會議上表示，全國民眾積極參與第3劑疫苗的「追加接種」，對於推動分階恢復日常生活而言十分重要，呼籲全體國人拿出接種第1、2劑疫苗時的團結力量，再度擊退疫病來襲。

同時，南韓政府進行跨部門會議，檢驗、分析過去4周以來針對分階段恢復日常生活的危險評估，總統文在寅也會於29日下午出席主持特別防疫檢討會議，針對近期疫情發展擬定防疫政策，而各部會將召開聯合簡報會。

▲南韓新冠疫情嚴峻、重症病床數日益飽和。（圖／達志影像）

針對變種病毒Omicron，權德喆表示，南韓政府已宣布從28日0時起全面限制南非、波札那、賴索托、莫三比克等8個非洲國家航班，持短期滯留簽證的外國人被禁止入境，而持長期簽證的外國人與南韓本國籍人士則須一律前往政府指定之臨時生活設施進行為期10天的隔離，並於入境後的第1天、第5天、解除隔離前接受新冠篩檢。

由於重症患者激增，目前南韓重症病床數嚴重不足，首都圈（首爾、京畿道、仁川）重症病床使用率已達86.7%、忠清圈（忠清南北道、大田、世宗）則高達93.1%，幾乎呈現飽和狀態，而大田市甚至就連重症病床也一床不剩。

根據統計，南韓今（29）日上午9時30分通報3309起新增病例，其中境內感染為3286例、境外移入為23例，重症患者則為629人，另外還新增32例死亡。目前南韓共累計44萬4200例確診、3580例死亡。

►日本閃電鎖國！最猛Omicron來襲 商務客、留學生入境全面喊卡

►防堵Omicron！南韓禁「非洲8國」外籍客入境 本國人須隔離10天

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast