Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺　南非醫：1族群最危險

▲新變異株Omicron恐對老年人帶來巨大影響。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

新冠病毒的新變異株Omicron迅速擴散至數個國家，引發國際恐慌。而第一個發現Omicron有異的南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）示警，感染新變異株的多名病患症狀與以往相異，他們通常感覺到強烈的疲憊感、肌肉痠痛以及心跳加快，但卻沒有出現嗅味覺喪失的症狀。然而她也擔憂，新變異株恐將對老年人帶來更大危害。

根據《每日電訊報》（The Telegraph）報導，從醫30多年的南非醫師庫茲（Angelique Coetzee）在首都比勒陀利亞開了一間私人診所，然而她近日卻發現有部分新冠患者出現了「不尋常」的症狀。她表示，這些病患的症狀與先前治療過的新冠病患不同，他們大多出現疲憊感、心跳加快，且症狀十分輕微，但是卻沒有失去嗅覺與味覺。

庫茲11月18日當天治療到一個感染新冠肺炎的4人家庭，然而4人都出現疲憊感，症狀與先前的新冠病患截然不同，因此她也緊急聯絡南非疫苗諮詢委員會。她表示，這些病患的症狀非常輕微，截至目前為止都恢復得很好，不過她也擔心這種新變異病毒株，會對患有糖尿病、心臟疾病且未施打疫苗的老年人帶來嚴重影響。

▲新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶。（圖／路透）



她提到，在這些病患當中，不舒服的情況只持續了1至2天，像是肌肉痠痛、疲憊，可能伴有輕微咳嗽，但是沒有失去味覺與嗅覺，也沒有其他強烈的症狀。而她也直言，在這些確診病患中，有約半數未施打疫苗。

此種新變異株B.1.1.529已被世界衛生組織命名為Omicron，列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC）。南非科學家奧利華拉（Tulio de Oliveira）先前表示，新變異株棘狀蛋白突變相當不尋常，其中明顯的地方在於，它至少有10個以上的突變，而Delta只有2個、Beta有3個。

截至11月29日最新數字，COVID-19新型變種病毒Omicron逐步全球擴散，目前確定出現確診病患的國家／地區已增至16國，足跡遍布北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲，目前總確診數為159例、可疑病例為1119例。

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