Omicron衝破北美防線！加拿大2例確診　英國增第3例「病患已出境」

記者張寧倢／編譯

南非新型變種病毒Omicron入侵歐洲之後，北美也出現病例。加拿大衛生部長28日表示，安大略省發現2名從奈及利亞入境的旅客感染Omicron變異株。另外，英國27日驗出2起由非洲南部入境Omicron病例，衛生安全局28日再次宣布，境內發現第3例確診案例，病患曾經到過倫敦，但現在人已經離開英國。

▲英國28日宣布發現第3例Omicron確診病例，當局祭出防疫新措施。（圖／路透）

根據英國《衛報》報導，加拿大衛生部長28日表示，安大略省當局在渥太華（Ottawa）發現2例Omicron確診，而2起案例都是近日從奈及利亞入境的旅客，渥太華公衛部門正在進行病例和接觸者管理，患者則已經隔離。報導稱，加拿大從26日開始實施邊境限制，禁止過去2周內曾到過非洲南部國家的旅客入境，而加拿大的2例確診同時也是首次在北美出現Omicron變異株病例。

▲據悉，英國第3例Omicron確診病患現已出境，但人曾到過倫敦西敏。（圖／路透）

據BBC報導，英國27日發現2名由非洲南部入境的旅客感染Omicron變異株，2人已進行自主隔離，然而才相隔一天，英國衛生安全局又宣布，境內發現第3例確診，且未來幾天「很可能」出現更多病例。據悉，第3起確診案例曾到訪倫敦的西敏市（Westminster），並與非洲南部旅行有關，但此人現已離開英國。

英國目前已禁止南非等10個非洲南部國家的旅客入境，且自30日起，所有抵達英國的乘客都將接受PCR篩檢並自主隔離，直到陰性結果出爐為止。除了原先公布的商家和大眾運輸系統30日起須強制戴口罩之外，英國教育部現也建議7年級以上的中學、大學等教育機構中，所有學生、教職員與訪客在公共場所都要戴上口罩，兒童教保機構的職員也同時適用此方針。

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