　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮防疫顧問佛奇：需2週時間了解Omicron　現有疫苗保護力足夠

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇表示，可能需要2周的時間，才能對Omicron病毒的傳播性與嚴重性有更明確了解。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長、白宮防疫顧問佛奇28日向總統拜登表示，可能需要2周的時間，才能對新變種病毒Omicron的傳播性與嚴重性有更明確了解，現在的疫苗有一定的保護程度。拜登則預計會在當地時間29日針對美國對Omicron病毒的因應措進行回應。

綜合外媒報導，拜登（Joe Biden）28日下午在華府聽取新冠病毒應對小組簡報，這是他首度當面聽取防疫小組成員意見。根據簡報內容，佛奇（Anthony Fauci）表示，雖然還需要約2周時間才能真正了解Omicron病毒的傳染性、嚴重性與其他特徵等更明確的資訊，但他相信現有的疫苗能提供一定的保護力。

佛奇也向媒體表示，說要重新封鎖還為時過早，但Omicron病毒絕對會不可避免地來到美國，「美國必須做好準備，不惜一切代價來對抗新病毒，正如我經常說的，我們需要做好最壞的打算。」拜登預計會在當地時間29日針對美國對Omicron病毒的因應措進行回應。

首先在非洲南部國家波札那發現的Omicron病毒，目前已在世界各國傳開，包含澳洲、比利時、英國、丹麥、德國、香港、以色列、義大利、荷蘭、法國和加拿大等國，都有發現確診病例。各國也紛紛宣布禁止來自非洲六國的旅客入境，希望能防堵Omicron病毒傳入。

目前美國約有30％的民眾尚未接種任何疫苗，佛奇重申，充分接種能避免疫情再度爆發，才能保護高風險病患。白宮防疫小組呼籲已施打輝瑞（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗6個月、或是嬌生疫苗（Johnson & Johnson）2個月以上的所有成年人，都能接種第3劑疫苗。

►Omicron入侵爆增至16國！　各國確診數字一次看
►Omicron「攻破澳洲」荷蘭爆增13例！　各國防堵措施一次看
►迎戰新魔王Omicron！　美俄科學家曝「1疫苗品牌」比BNT效力更強

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
特斯拉買不到2周「曝唯一不習慣」！　AV網紅曝月開銷
甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝
關渡國中每天閃光5小時　百戶居民「在家戴墨鏡」險瞎
Omicron初期症狀曝！　醫：1族群最危險
高雄監獄性霸凌「6玩1」！　他忍2個月揭內幕
中信銀薪轉戶爆遭「集體盜刷」！　銀行回應了
小周周音樂師舉例「等妳跟周杰倫一樣」　回家反應爸嗨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Omicron衝破北美防線！加拿大2例確診　英國增第3例「病患已出境」

Omicron突變多達50種！NIH認「像是新病毒」　現有疫苗效力曝光

白宮防疫顧問佛奇：需2週時間了解Omicron　現有疫苗保護力足夠

Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺　南非醫：1族群最危險

魔王株Omicron突襲　美學者籲參考台灣防疫經驗：最佳範例

12歲女來不及度過聖誕節　慘遭4青少年圍毆刺死

Omicron入侵爆增至16國！　各國確診數字一次看

LV男裝藝術總監罹癌去世享年41歲　時尚圈震驚哀悼

牧師教堂內激戰長髮妹　捧原味紅內褲猛聞！信徒躲窗外全拍下

Omicron「攻破澳洲」荷蘭爆增13例！　各國防堵措施一次看

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

Omicron衝破北美防線！加拿大2例確診　英國增第3例「病患已出境」

Omicron突變多達50種！NIH認「像是新病毒」　現有疫苗效力曝光

白宮防疫顧問佛奇：需2週時間了解Omicron　現有疫苗保護力足夠

Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺　南非醫：1族群最危險

魔王株Omicron突襲　美學者籲參考台灣防疫經驗：最佳範例

12歲女來不及度過聖誕節　慘遭4青少年圍毆刺死

Omicron入侵爆增至16國！　各國確診數字一次看

LV男裝藝術總監罹癌去世享年41歲　時尚圈震驚哀悼

牧師教堂內激戰長髮妹　捧原味紅內褲猛聞！信徒躲窗外全拍下

Omicron「攻破澳洲」荷蘭爆增13例！　各國防堵措施一次看

台北新曝光跨年秘境「重陽亭」！遠離洶湧人潮眺望101煙火秀

幼稚園通知帶魚！小男童阿嬤霸氣「給整盆」…網笑炸：加菜嗎？

繼光香香雞買1送1、麥當勞加1元多1件！5大速食店最新優惠一次看

快訊／今公布第三劑施打規劃！陳時中下午2點說明

快訊／台股急拉翻紅！一度下殺逾200點後反攻　勇冠亞股

路易莎聊天被狠瞪！她怒世界反了「叫我們閉嘴？」　這一幕更扯

運油20現蹤擾台空防壓力倍增　邱國正坦言：最近敵情特別嚴峻

溪阿縱走脫隊迷路竟往回走　8勇消靠「神秘數字」助她脫困

睡進藍海裡！馬祖限定渡假客棧有免費接駁　躺露天陽台與繁星共眠

地表最強居酒屋！破萬網友狂讚4.9星　高CP串燒、熱炒及日料全有

柴柴不見了！媽幫2孩蓋被發現 「中間毛毛的」…畫面超溫馨

國際熱門新聞

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

快訊／南非抵荷蘭班機確診「13例Omicron」

不爽下樓取餐！年輕妹拿奶茶狂灑外送員

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

LV男裝藝術總監罹癌去世　享年41歲

他5年「躺著賺」200萬！超狂「終極摸魚法」曝

超猛孕婦飆腳踏車去醫院生產　3年前也做過

Omicron傳染力更強？　WHO回應了

長腿辣妹「奶襲外送員」！傻眼畫面曝光

防堵Omicron變異株入侵　日本警戒層級升至最高

Omicron中招後恐1傳2　中重症多來自1族群

Omicron強襲！　各國防堵措施一次看

更多熱門

相關新聞

內蒙古新增20確診　中央急派工作組

內蒙古新增20確診　中央急派工作組

大陸本土疫情再起，據官方通報，28日新增新冠確診21例本土病例，其中內蒙古佔20例，均在呼倫貝爾市，雲南有1例，在德宏傣族景頗族自治州。對於內蒙古爆發的疫情，大陸國家衛生健康委、國家疾控局已派出工作組，指導當地開展疫情處置工作。

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

Omicron突襲 美學者籲參考台灣防疫

Omicron突襲 美學者籲參考台灣防疫

Omicron來襲！110萬青少年將打第2劑

Omicron來襲！110萬青少年將打第2劑

有疫苗就快打　台大仁醫曝這時「分配不見得充裕」

有疫苗就快打　台大仁醫曝這時「分配不見得充裕」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒佛奇美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

鄧佳華騎YouBike外送「3小時跑62單」說謊被轟爆

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面