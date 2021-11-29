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Omicron「攻破澳洲」荷蘭爆增13例！　各國防堵措施一次看

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲COVID-19最新變種病毒Omicron全球蔓延。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社倫敦28日綜合外電報導

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新變異株Omicron引發各界憂心，荷蘭證實至少13起相關病例，英格蘭30日起將恢復強制戴口罩，但以色列12月的環球小姐選美比賽仍將如期登場。

以下是各國因應Omicron的態度和最新措施：

英國

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今天表示，自30日起，英格蘭店家和大眾運輸工具上將恢復強制戴口罩，然而當局雖然採取新規定來抑制Omicron變異株，賈維德仍要家家戶戶「如常」規劃耶誕節。

另外，自30日起，所有抵達英國的乘客都將被指示接受PCR篩檢並自主隔離，直到陰性結果出爐為止。

英國首相強生（Boris Johnson）27日匆忙召開記者會，宣布將收緊防疫措施，但並未說明何時會生效。

另外，賈維德今天還說，英國境內可能不只兩例Omicron變異株病例，但政府會盡一切所能來設法抑制它散播。

賈維德告訴英國廣播公司（BBC）的「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）：「病例可能有更多，這就是為何我們昨天證實兩宗病例─1例在艾塞克斯（Essex，英格蘭東南部）、1例在諾丁罕（Nottingham，英格蘭中部）─的時候，我們立即著手確認已適當追蹤他們的所有接觸史。我們也在這兩個區域進行特定目標篩檢，然後對所有陽性結果進行定序。」

荷蘭

荷蘭衛生當局今天表示，他們在61名來自南非、因確診COVID-19而接受隔離的旅客當中，至少發現13起Omicron病例。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）發布聲明表示：「目前為止已查出確診案例中有13起Omicron變異株病例。現在調查尚未結束，新變異株可能還會在更多篩檢樣本中被驗出。」

荷蘭為預防Omicron入侵，26日禁止所有來自非洲南部的班機降落，但禁令宣布之前，荷蘭皇家航空（KLM）2架分別從南非開普敦與約翰尼斯堡起飛的客機，已抵達阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）。

德國

德國今天表示，西部黑森邦（Hesse）的一起疑似病例檢測確認後，目前境內共有3起Omicron變異病毒株確診病例。黑森邦官員表示，這個疑似病例是由南非入境的旅客，他確診後經定序證實感染omicron病毒株。

德國南部巴伐利亞邦官員昨天表示，證實境內發現首批兩起病例，是自南非抵達慕尼黑（Munich）機場的兩名旅客。

巴伐利亞邦衛生廳說，過去14天曾待在南非的任何人，都應該立即減少接觸、接受PCR檢測並通報當地衛生當局。

奧地利

奧地利提洛爾邦（Tirol）當局27日晚間表示，已發現奧地利首宗Omicron新變異株的可疑病例。

提洛爾邦當局透過聲明說，一名旅客上週從南非返國，確診COVID-19，並有感染新變異株的跡象，但仍須在未來幾天做進一步定序才能證實。

數個歐洲國家27日都發現Omicron的病例，包括奧地利的鄰國義大利和德國。

奧地利由於COVID-19病例激增，22日已加強管制公共生活，第4度實施全國防疫封鎖令，成為今秋西歐第一個恢復封城的國家。

法國

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天表示，Omicron變異株可能已經在法國境內散播，政府將收緊防疫限制來遏制病毒傳播。

維宏在首都巴黎（Paris）一處疫苗接種中心告訴記者：「目前尚未辨識出病例，但可能只是幾個鐘頭後的問題。」

丹麥

丹麥傳染病當局今天發布聲明表示，丹麥已從來自南非的旅客當中，查出兩起新變異株Omicron病例。

丹麥國家血清研究所（State Serum Institute）所長烏魯姆（Henrik Ullum）表示：「這是預料中的事，我們的策略是繼續密集監控國內的感染情況。」

這兩人是搭乘飛機入境丹麥，目前已遭隔離，當局正在追蹤密切接觸者。

以色列

以色列觀光部長拉茲沃佐夫（Yoel Razvozov）今天表示，當局雖為防堵Omicron病毒株而實施旅行限制，仍將於12月12日在紅海（Red Sea）渡假勝地埃拉特（Eilat）舉行環球小姐（Miss Universe）選美活動。

以色列27日宣布將禁止外國人入境，但拉茲沃佐夫今天告訴記者，環球小姐選美比賽的參賽者將可豁免，但可能得須每48小時進行PCR篩檢和其他預防措施。

他在今天的每週內閣會議前表示：「這個活動將在174個國家轉播，是非常重要的活動，埃拉特也非常需要它。」

總理班奈特（Naftali Bennett）則在電視轉播的內閣會議上說，以色列需要「嚴格限制」邊界，好讓國家「內部能開放」。

以色列已證實出現一起Omicron病例。

馬爾地夫

馬爾地夫表示，由於擔憂COVID-19新種變異株Omicron，自今天起將禁止7個非洲國家的旅客入境。

馬爾地夫衛生部發布聲明說，來自南非、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼的旅客，將不得進入馬爾地夫。

另外，過去兩天從上述國家抵達馬爾地夫的旅客，將須接受14天隔離。

沙烏地阿拉伯

沙烏地新聞社（SPA）在推特上表示，由於擔心COVID-19新變異株Omicron擴散，沙烏地阿拉伯今天已暫停來往馬拉威、尚比亞、馬達加斯加、安哥拉、塞席爾、模里西斯、葛摩群島的班機。

沙烏地阿拉伯26日已暫停來往南非、納米比亞、波札那、辛巴威、莫三比克、賴索托、史瓦帝尼的航班。

澳洲

澳洲衛生當局今天表示，在對2名入境雪梨的非洲南部旅客進行檢測後，發現國內首2例Omicron變異株個案；此2人皆完整施打疫苗且為無症狀感染。

新南威爾斯州（NSW）衛生廳說，他們已經進行了緊急基因定序，並確認27日抵達雪梨的2名乘客感染Omicron變異株。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）報導，這2人從杜哈（Doha）搭乘卡達航空（Qatar Airways）班機QR908抵達澳洲，機上共有14人來自非洲南部。

法新社報導，2人抵境後不久檢測出COVID-19呈陽性，當局緊急分析是否為具高度突變的Omicron變異株。

新州衛生廳表示：「2名無症狀、檢測呈陽性個案正在特殊醫療設施中隔離。2人都完整接種疫苗。」

衛生廳指出，另外12名來自非洲南部的同班機旅客並未被檢測出COVID-19呈陽性，但皆已隔離；共約260名乘客與機組人員也被告知進行隔離。

墨西哥

墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）表示，以旅行限制、關閉邊界等措施來因應Omicron病毒株沒什麼效用，還說其他國家採取的一些措施，跟現有科學證據相對照「不成比例」。

拉米雷斯27日在推特上貼文說，Omicron病毒株「並未證明更致命或能避開疫苗產生的免疫反應」，「旅行限制或關閉邊界等措施不是非常有用，會影響經濟和人民福祉」。

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