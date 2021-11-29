印度神童警告！「4國家疫情警報響了」　恐怖Omicron全球蔓延中

▲印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）今年曾預言，「9月到11月全球災難會加劇」，如今比Delta更加強悍的變種病毒「Omicron」已經在許多國家出現，讓許多網友直呼神童又再次說中。阿南德還警告，疫情在12月會有更大規模擴散，有4國要當心反撲，如今即將踏入12月，變種病毒「Omicron」究竟會不會發生更大規模擴散，也引起外界討論。

變種病毒Omicron目前似乎已經蔓延開來，綜合外媒報導，一架26日從南非飛往荷蘭的班機，機上600多人當中已有61人確診新冠肺炎，其中13人還在28日檢驗出是感染Omicron變種病毒。據了解，Omicron變種病毒，截至目前已在英國、德國、波札那、比利時、澳洲、荷蘭、丹麥、以色列、義大利、捷克以及香港等國現蹤。

阿南德除了預言9月到11月的災難，也曾警告大約在12月10日之後，世界會有很大波動，人類可能會同時面臨「能源危機、電力短缺、供應鏈中斷」等危機，美國絕大部分會最受最大影響；明年4月全球可能還有一波經濟大衝擊。他也警告，12月會有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要小心疫情反撲，包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家。

▲Omicron變異株讓全球繃緊神經、嚴陣以待。（圖／路透）



針對Omicron變種病毒來勢洶洶，美國已於26日宣布，29日起限制南非等8國旅客入境，同時也呼籲民眾要趕快施打疫苗追加劑。儘管美國境內還沒出現Omicron確診病例，但免疫學家兼國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）28日受訪時直言，Omicron變異株很可能已傳入美國。

針對阿南德近年來多次的預言，「國師」唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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