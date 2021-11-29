不爽下樓取餐！年輕妹拿奶茶「狂灑保全外送員」：中國都能送上樓

▲一名中國女子不滿外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。（圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang，下同）

網搜小組／閔文昱報導

外送員是否要將餐點送上樓的爭議時有耳聞，就有一名馬來西亞保全主管發文表示，一名中國籍的年輕女子因不滿外送員配和保全要求不將餐點送上樓，不僅怒嗆2人「其他國家包括中國都這樣，為什麼馬來西亞那麼糟糕！」還把手中的奶茶狂灑在他們身上，引發不少網友關注。

這名保全主管27日在臉書PO出一段影片指出，一名中國女子26日晚間8點左右點了一杯奶茶並堅持要外送員送上樓，但遭到保全阻止，表示現在的流程不允許將餐點送上樓。想不到女子聽聞後，氣得衝下樓把2人教訓了一番，還怒嗆「在其他國家包括中國都這樣，為什麼馬來西亞那麼糟糕！」

只見影片中的保全和外送員頻頻鞠躬致歉，並勸說是因規定才無法送上樓，但女子似乎完全無法接受，將手中的飲料直接灑在2人身上，隨後把空杯隨手一砸就轉身離去，讓原PO不禁感嘆，希望大家能善待前線人員，同時也向影片中的這名保全人員致敬，「面對如此火爆又傲慢的住戶還能展現了專業的一面去冷靜處理並堅守崗位，我以他們為榮。」

文章一曝光，許多網友也紛紛留言，「太過分了，這樣對人家」、「這種人一定要給他教訓」、「幸好不是遇到我，不然我就請她吃巴掌了」、「好心疼外送小哥，外送小哥加油」、「每個行業都應該被尊重！太過分了」、「這個女人這麼暴躁，我以為點什麼好料，原來只是一杯奶茶」。

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