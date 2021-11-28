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快訊／祕魯北部沿海發生「規模7.3地震」　震源深度80公里

▲▼祕魯發生芮氏規模7.3強震。（圖／翻攝自EMSC）

▲祕魯發生芮氏規模7.3強震。（圖／翻攝自EMSC）

記者林彥臣／綜合報導

根據歐洲地中海地震中心（EMSC）消息，祕魯北部沿海城鎮巴蘭卡（Barranca）以北約 45 公里發生芮氏規模7.3地震。目前尚未傳出傷亡消息。

根據《路透社》報導，地震遠至首都利馬（Lima）都有感，但震源深度限制了震動的威力，目前尚未接獲人員傷亡，或建築物毀損的通報。

EMSC在推特發表一則推文表示，地震發生在亞馬遜雨林一個人口稀少的地區。

美國海嘯預警系統表示，地震發生後沒有海嘯預警。

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