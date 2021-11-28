記者採訪一半「鏡頭前被搶」！　亞裔退休警察慘遭槍殺身亡

▲ 美國亞裔退休警察遭搶匪開槍殺害。（圖／Colma Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國近來發生一連串集體搶劫事件，加州奧克蘭市一家服飾店24日被搶，當地記者前往現場採訪時，搶匪竟將歪腦筋動到電視台裝備上，在鏡頭前公然行搶，甚至開槍射中負責保護記者的亞裔警衛，導致這名警衛傷重身亡。

《衛報》報導，舊金山灣區KRON-TV電視台記者24日正採訪一起砸窗搶劫案時，負責保護該名記者的亞裔警衛凱文．西田（Kevin Nishita）遭開槍射中，傷重身亡。KRON-TV副總裁兼總經理羅斯（Jim Rose）27日發表聲明證實，「我們對於失去警衛及我們的朋友凱文感到非常震驚，向凱文的妻子、孩子、家人和他所有的朋友、同事表示最誠摯的哀悼。」

西田曾是一名警察，退休後進入「明星保護中介」（Star Protection Agency）擔任武裝警衛，為當地記者提供安全保護。警方說明，西田24日在奧克蘭市中心附近執勤，當時KRON-TV新聞工作人員正採訪一起剛發生的服飾店搶劫案，未料搶匪在鏡頭前試圖搶劫攝影裝備，西田在保護記者過程中被擊中腹部，不幸身亡。

警方懸賞3.25萬美元，希望民眾提供幫助逮捕兇手的線索。羅斯也表示，「舊金山灣區又一起暴力犯罪行為造成無辜生命的損失。我們希望提供賞金能有助於逮捕兇手，讓他們為這場可怕的悲劇接受審判。」

加州部分地區接連傳出這類「快閃搶劫」事件，搶匪成群闖入精品店等商家，快速搶走貨架上的商品，有些人手上還舉著鐵撬和槌子，洛杉磯及比佛利山莊也發生類似搶案，被指為組織性犯罪。搶匪集團在美國各地招募人員搶劫，並在網路上出售贓物。專家及執法官員說明，隨著黑色星期五到來，這類事件正在增加。

►美國黑五爆多起「快閃搶劫」 20人揪團拿了就跑！瘋狂搜刮賣場

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast