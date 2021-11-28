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命名Omicron跳過Xi　美轟WHO「中共傀儡」：中國感受比公衛重要？

▲▼WHO,譚德塞。（圖／路透）

▲WHO坦言，由於組織希望避免對區域污名化，因此在為新病毒命名時刻意避開了Xi。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）26日將首次出現於南非國家的新冠變種病毒「B.1.1.529」命名為Omicron，直接跳過了希臘字母順序中的Nu和Xi，引發國際爭議。美國多位共和黨籍的議員最近紛紛在推特發文指出，WHO相關行為「根本是個笑話」，並且讓人懷疑他們在乎的究竟是公衛議題，還是中共的感受。

據福斯新聞報導，WHO官員透露，該組織在為B.1.1.529病毒命名時，之所以跳過Nu是因為其發音與New相同，容易產生混淆；另外，考慮到避免對區域污名化，同時避免對任何文化、社會、國家、地區、專業和種族造成冒犯，因此WHO也順勢避開了下個字母Xi，直接將B.1.1.529稱為Omicron。

▲▼美國參議員科頓（Tom Cotton）。（圖／路透）

▲美國參議員科頓不滿WHO在為新病毒命名時跳過Xi。（圖／路透）

在WHO發布聲明後，美國阿肯色州共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）27日在推特發文指出，「WHO根本就是個笑話，他們現在更在意的是中國共產黨的感受，而不是公共衛生。拜登總統不應該在沒有改革的情況下，就恢復對這個腐敗的中共傀儡組織的資助。」

德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，「如果WHO這麼害怕中共，那中國下次再試圖掩蓋災難性的全球大流行時，我們該如何相信WHO呢？」科羅拉多州共和黨眾議員巴克（Ken Buck）也寫道，「新病毒就該叫『習變種』，因為最初就是中國撒了謊，才導致新冠病毒開始傳播的。」

自新冠疫情爆發以來，WHO與中國就在應對大流行的議題上飽受世界批評。在疫情爆發初期，中國力阻國際調查人員進入武漢，直到2021年1月才開放國際進入中國。不少人指責，中國在疫情溯源上的阻攔導致世人至今難以查出新冠究竟從何而來，以及其最初的傳播方式為何，才導致疫情一發不可收拾。

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