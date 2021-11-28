新變種Omicron入侵澳洲！2海外入境旅客突破性感染　全球10國淪陷

▲ 澳洲證實出現新變種Omicron個案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州衛生部28日證實，二名來自非洲南部的旅客確診新冠病毒，經基因定序確認感染新變種Omicron。他們都已完整接種二劑疫苗，目前安置於衛生機構，至此全球已有10個國家出現Omicron確診個案。

這二名旅客皆來自非洲南部，在多哈搭乘卡達航空QR908號班機，27日晚間降落雪梨後接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性，皆無症狀且已完整接種疫苗。

除這二起確診個案以外，機上還有12名乘客來自非洲南部，將在飯店接受14天隔離。其餘乘客及機組人員共260人匡列密切接觸者，也被引導接受個別隔離。

新州衛生部也呼籲，即將抵達新州的旅客若過去14天內曾停留南非、賴索托、巴札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞、史瓦帝尼、馬拉威及塞席爾等9國，不論是否接種疫苗，都必須接受14天隔離；14天內曾赴其他海外國家的旅客抵達新州後必須直接前往住處，單獨隔離72小時。已經抵達新州的旅客若過去14天曾赴上述9個國家，則必須馬上接受病毒檢測並隔離14天。

NEW—Australia confirms its first 2 cases of #Omicron variant in New South Wales (Sydney region) among flight passengers returning from South Africa , aboard a Qatar Airways flight via Doha. All 260 aboard now isolating. 14 days hotel quarantine for those from S Africa. pic.twitter.com/jZQxvhoQJD — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 28, 2021

根據此前《路透社》報導，隨著Omicron在南非、波札那、香港、以色列等地出現病例，比利時、英國、德國、義大利、捷克等5個歐洲國家也宣布出現確診患者。若加上澳洲，全球共計至少10國通報Omicron案例。

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