新變種Omicron入侵澳洲！2海外入境旅客突破性感染　全球10國淪陷

澳洲新南威爾斯州衛生部28日證實,二名來自非洲南部的旅客確診新冠病毒,經基因定序確認感染新變種Omicron。他們都已完整接種二劑疫苗,目前安置於衛生機構,至此全球已有10個國家出現Omicron確診個案。

這二名旅客皆來自非洲南部,在多哈搭乘卡達航空QR908號班機,27日晚間降落雪梨後接受新冠病毒檢測,結果呈現陽性,皆無症狀且已完整接種疫苗。

除這二起確診個案以外,機上還有12名乘客來自非洲南部,將在飯店接受14天隔離。其餘乘客及機組人員共260人匡列密切接觸者,也被引導接受個別隔離。

新州衛生部也呼籲,即將抵達新州的旅客若過去14天內曾停留南非、賴索托、巴札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞、史瓦帝尼、馬拉威及塞席爾等9國,不論是否接種疫苗,都必須接受14天隔離;14天內曾赴其他海外國家的旅客抵達新州後必須直接前往住處,單獨隔離72小時。已經抵達新州的旅客若過去14天曾赴上述9個國家,則必須馬上接受病毒檢測並隔離14天。

