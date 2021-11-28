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乖乖男轉性！他看一次就愛上脫衣舞孃　竟花掉和女友存的買房基金

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲國外一名男子愛上脫衣舞孃，還因此跟交往3年的女友分手，將買房資金拿去俱樂部消費。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國《太陽報》「親愛的戴德雷」（Dear Deidre）專欄日前刊出一篇匿名投稿，來信的男子表示，他在今年夏天第一次去了脫衣舞俱樂部以後，意外愛上其中一名女舞者，甚至為了看她跳舞，挪用了和交往3年女友一起努力存下的買房儲蓄金。

這名29歲的匿名男子在投稿中提到，他和26歲的女友穩定交往了3年。今年夏天，他受到軍中友人說服，開啟了第一次的脫衣舞俱樂部初體驗，而那裡比他想像的要高檔許多，沒有烏煙瘴氣，反而充滿了性感與放鬆的氛圍。當天他和兩名朋友一起在貴賓室裡，關起門來盡情欣賞舞蹈和台上舞孃帶給他的享受，於是他們隔周周末又去光顧，但這次遇到的一名脫衣舞孃卻讓男子徹底著迷了。

▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子第2次去脫衣舞俱樂部就陷入其中一名舞孃的魅力之中，無法自拔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

男子說，「她令人難以置信的精實身材與自信，我無法把目光從她身上移開，我壓根沒想到女友，只知道我必須和她跳一支舞。」那天晚上，他接連買了3支舞，回家後腦中不斷想起舞孃的動作，幾乎整晚沒睡，更坦承曾想像過和她上床。後來，他每隔幾周就去和那名舞孃跳舞，每一支舞需花費30英鎊（約新台幣1115元），雖然想克制在2支舞以內的消費額度，但偶爾還是會忍不住多跳幾首。

男子的存款快速減少，女友也起了疑心，因為他對和女友一起看房的計畫開始退縮，兩人一起存的1.1萬英鎊買房基金也已經偷偷被他挪用去看脫衣舞，現在只剩9000英鎊，他知道這樣很糟糕，但還是忍不住想去俱樂部。最後，他和女友說自己還沒準備好要安定下來，主動提了分手，儘管很想念女友，但心裡仍忘不了那名脫衣舞孃。

然而，專欄作者戴德雷的回信卻潑了他一大桶冷水稱，「很抱歉打破你的幻想，但你最喜歡脫衣舞孃不想要你，她想要的是你的錢。」戴德雷表示，男子也許是害怕和女友的關係進展到下一個階段，或者兩人都開始把這段關係視為理所當然，他直言提醒男子不要再去脫衣舞俱樂部，否則可能會花光所剩的積蓄，反而應該問問自己到底在逃避什麼，或是尋求諮商師協助。

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