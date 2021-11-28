班機起落架艙驚見活人！他忍近3小時偷渡美國　落地恍神畫面曝光

▲男子看起來有些恍神，癱坐在地。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國邁阿密國際機場27日發現一名偷渡客，瓜地馬拉一名26歲男子躲在客機起落架艙內，經過2小時38分鐘的飛行時間抵達邁阿密。這名男子並無受傷，目前已被逮捕，並送往醫院接受進一步評估。

綜合CNN、NBC NEWS等報導，該架美航編號1182的波音737-800機型班機在瓜地馬拉市（Guatemala City）起飛，飛行2小時38分鐘，當地27日上午10時6分在邁阿密國際機場降落，怎知一名身穿長袖長褲的26歲男子就躲在客機起落架艙內。

依據當下影片，這名男子看起來相當恍神，似乎有點失去平衡，接著癱坐在地，而執法部門及緊急醫療部門人員則在一旁照顧他，並詢問是否需要水。

美國海關及邊境保衛局（CBP）表示，這起事件還在調查當中，但這名男子似乎是想逃避檢查才會躲在班機起落架艙內，目前已被逮捕。男子事後被轉往醫院接受進一步醫療評估，其他細節並未公布。移民律師理爾（Angel Leal）透露，這名男子接下來應該會被遣返回瓜地馬拉。

依據統計，美國邊境人員在過去這一年逮捕或驅逐的移民約有170萬人左右，瓜地馬拉佔了極大部分。

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