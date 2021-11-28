冤獄43年政府卻不賠！62歲男堅持清白無罪獲釋　民間捐款破4100萬

▲斯特里克蘭23日無罪釋放。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州62歲男子斯特里克蘭（Kevin Strickland）坐冤獄長達43年，然而卻因為不符該州冤獄賠償規定，一毛賠償都拿不到。如今美國社會為他發起募款活動，截至台灣時間28日中午，善款已累計至少149萬美元（約新台幣4187萬元）。

綜合衛報等外媒報導，斯特里克蘭被控涉入1978年一起3死槍擊案中，他始終堅持自己的清白，強調案發當下他正在家中看電視，且犯罪現場也沒有任何能指涉他犯罪的物證。

儘管斯特里克蘭的家人提供不在場證明，2名坦承犯案的男嫌也稱斯特里克蘭當時不在現場，當時唯一倖存下來的女子道格拉斯（Cynthia Douglas）多年來也想撤回受到警方壓力所做出的虛假證詞，但斯特里克蘭仍舊被關在監獄內長達43年，直到23日才洗刷冤屈獲釋。

不過，依據密蘇里州規定，只有依DNA證據證明無罪的被告才能申請冤獄賠償，換句話說，當年因目擊證人才坐冤獄的斯特里克蘭無法獲得賠償。令人關注的是，他成年後大半輩子時間都在獄中度過，身上並無積蓄。

非營利組織「中西部清白計畫」為斯特里克蘭在募款網站開設專頁，善款不斷湧入，截至台灣時間28日中午，捐款金額已累計至少149萬美元（約新台幣4187萬元）。

許多網友對於斯特里克蘭的遭遇感到不滿、氣憤且心疼，「試想自己18歲被冤枉定罪，接下來的一生都在監獄度過，就因為一條從來沒觸犯的罪刑，卻無法從關錯人的政府拿到任何賠償？」、「希望他接下來的人生一切安好」。

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