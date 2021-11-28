別往妹妹硬塞！她「陰道夾雞蛋」殼碎卡裡面　醫師淚崩熬夜夾整晚

▲南韓婦產科醫師分享有趣的看診經驗談。（圖／翻攝自Youtube@BODA 보다）

記者羅翊宬／編譯

先前不時傳出有男子將保齡球瓶、酒瓶、黃瓜、黃鱔等異物塞進肛門的案例，令醫護人員感到大開眼界。而日前，一名來自南韓的婦產科女醫師也親自在Youtube影片上分享她看診時的趣事，其中甚至還有女性患者的陰道內被塞進一顆雞蛋，當要試圖取出時，蛋殼卻立刻破碎，令她當場相當崩潰。

綜合韓媒報導，南韓婦產科女醫師金智娟（김지연，音譯）本身也有在經營專門分享婦產科相關保健知識的Youtube頻道，她日前在「BODA보다」頻道的影片講述她過去看診時曾經親身體會、或見聞的趣事。

金智娟表示，如同過去經常有男性將一些世人無法想像的異物放進肛門內，在進行大腸內視鏡檢查時才被發現，或是拿細針插進尿道等，當然這對婦產科來說也並非新鮮事，過去也不時會有女性患者就診時，向婦產科醫師訴苦，「我的那裡（指女性生殖器）有什麼東西跑進去，都拿不出來」、「我的那裡受傷了。」

金智娟分享她一名同事的親身經歷，曾經有一名女患者就診時，被發現陰道居然塞一顆生雞蛋，正當該名婦產科醫師將手塞進女患者陰道、將生雞蛋從陰道內取出時，突然生雞蛋頓時在陰道內碎裂，導致該名醫師必須熬夜用夾子將一片又一片的碎蛋殼從陰道內夾出。

另外，還有女患者就診時，被婦產科醫師發現居然將一顆又一顆的葡萄塞進陰道內；而也有案例是將堅硬挺拔、細長的植物（如黃瓜、蘿蔔等）塞進陰道內，而這對婦產科醫師來說，相對較容易取出，甚至還曾見過無法得知其用途的成人玩具塞進陰道內的案例。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast