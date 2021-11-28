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接種率達104%！義大利小鎮「1招」推疫苗超有效　打針嗨到像過節

▲▼ 義大利疫情／民眾接種第三劑疫苗。（圖／達志影像）

▲ 義大利民眾接種第三劑疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲新冠疫情再起，各國政府想盡辦法提高疫苗接種率之際，義大利一座小鎮接種率高得令人難以置信，足足達到104%。除了當地居民積極互相推廣之外，當局採取一種特別的方法，釐清有關疫苗的假消息，也有效提升民眾接種意願。

《衛報》報導，由於義大利衛生當局是根據官方人口數計算城鎮、村莊疫苗覆蓋率，若有夠多戶籍上非當地居民的民眾接種疫苗，覆蓋率就可能超過100%。而西西里島蒙特德爾羅斯（Monte delle Rose）山坡上的小鎮帕拉佐阿德里亞諾（Palazzo Adriano）從各種指標上看來，疫苗推廣成效都十分出色，已接種及已預約第三劑者不在少數。

首長葛拉納（Nicolò Granà）自豪表示，「這看似是個不可能的統計數字，但在帕拉佐阿德里亞諾，不論官方統計上是否為當地居民，住在我們鎮上的居民都已經接種疫苗，甚至鄰近村莊的居民也是。」

義大利超過5500多個村莊人口不足5000人，由於年輕人大量外流，居民平均年齡超過60歲，一旦病毒開始傳播，最嚴重可能滅村，被從地圖上抹去，帕拉佐阿德里亞諾便是其中之一，人口僅2100人。

54歲居民斯帕塔（Salvatore Spata）說明，先前鎮上一度爆發疫情，來自其他城鎮的修女及牧師傳染部分居民，導致約16人染疫，所幸當時疫苗接種運動已經開始，居民間透過口耳相傳，利用親朋好友之間的密切關係來推廣疫苗，通知並提醒自己遇到的每個人接種。葛拉納也提到，疫苗接種中心的氣氛有如過節一般，「就像參加一場受歡迎的小鎮慶典，人們都瞭解到，疫苗為他們打造一面盾牌，可以保護他們的社區，保衛村莊。」

這座小鎮也建立一個討論疫苗的WhatsApp群組，旨在消除民眾對疫苗的疑慮，人數已多達數百人。葛拉納說明，「我們在群組裡對假新聞做出回應，並向人們保證疫苗的安全性」，認為若有關於疫苗危險性的錯誤資訊在鎮上流傳，人口恐怕已經減半。

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