Omicron新魔王株樣貌曝光　義大利團隊發布全球第一張圖片

▲分析指，這代表著新冠病毒進一步變異，更能適應人體。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利羅馬Bambino Gesù兒童醫院團隊當地27日發布全球第一張Omicron變異株的圖片。依據此圖，可見Omicron棘狀蛋白突變的數量，遠比Delta變異株還要多。

ITALY24NEWS報導，Delta變異株本身的棘狀蛋白突變數量就相當多，然而Omicron所擁有的大量棘狀蛋白突變數量更多，大多集中在與人類細胞相互作用的區域。依據比較圖，左為Delta變異株、右為Omicron變異株，紅點代表著變異性非常高的區域，橙色變異性為高，黃色變異性為中等，綠色變異性為低，而灰色區域則無變異。

分析指，這代表著新冠病毒進一步變異，更能適應人體，但並不代表Omicron一定會更危險。

Omicron為新冠新變異株「B.1.1.529」，首現於非洲，在南非、波札那、香港、以色列陸續出現確診個案後，比利時、英國、德國、捷克、義大利均有病例，全球多國相繼祭出邊境管制，以防堵疫情。

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