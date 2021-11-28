南韓今增3928例！重症、死亡創紀錄　「未接種」確診需自付醫藥費

▲南韓疫情升溫，連日來單日確診數、重症患者數、死亡患者數皆創下新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月初起實施「與病毒共存」（With Corona）、決定分階恢復日常生活後，疫情便急遽升溫，連日來單日新增病例數、重症患者數、死亡患者數不斷飆破疫情以來的新紀錄，而首都圈重症病床使用率已達85.4%，接近飽和狀態，為此南韓政府預計明（29）日頒佈防疫新措施，加強疫苗覆蓋率，同時於該日起禁止外籍旅客從南非等8國入境，防止變種病毒Omicron擴散。

根據《韓聯社》，繼24日通報4116例，是疫情以來首度突破4千例，也創下疫情以來的新高，而截至28日0時為止，南韓今（28）日上午9時30分又通報3928起新增病例，其中境內感染為3893例、境外移入為35例，重症患者則為647人，連續6天以來刷新最高紀錄，另外還新增56例死亡，也是疫情以來新高。目前南韓共累計44萬896例確診、3548例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3027例，占全國新增感染人數比率為77.8%（首爾為1668例、京畿道為1083例、仁川為276例）； 釜山新增147例；忠清南道新增120例；大邱新增106例；慶尚北道新增103例；慶尚南道新增88例；江原道新增61例；大田新增53例；光州新增52例；全羅北道新增44例；濟州島新增35例等。

▲南韓「分階恢復日常生活」的構想隨著疫情升溫面臨危機，圖為首爾明洞藝術劇場。（圖／達志影像／美聯社）

由於新增確診者連日來暴增，造成光是首都圈就有1265名確診患者正在等待病床，其中甚至等待超過4天以上的患者就高達130人。

報導指出，南韓政府將於29日頒布強化的防疫政策，包括將「防疫護照」制度擴大實施至青少年族群，要求其出入大眾場所時須接種至少2劑疫苗（完整接種）、或持篩檢陰性證明，考量到疫苗防護效力恐怕隨著時間而降低，因此防疫護照的效期為6個月。

另外，由於在新增確診病例中，未接種者占有一定比率，因此南韓政府研擬，一旦未接種疫苗者染疫，恐怕需自行負擔部份醫療費用，以此來全面提升疫苗接種覆蓋率。

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