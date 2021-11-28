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最猛Omicron恐具3大特性　專家「恐怖預測」成真！這些國家最危險

▲▼ 南非疫情／南非約翰尼斯堡民眾接種疫苗。（圖／路透）

▲ 南非約翰尼斯堡民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron恐怕讓疫苗效力打折，引起全球恐慌。以色列一群專家3個月前開始研究新冠病毒（SARS-CoV-2）刺突蛋白，發表論文指出，突變可能導致一種同時具有3種恐怖特性的新變異株出現，未料預測成真。科學家也警告，疫苗覆蓋率較低的國家恐怕將面臨爆發。

以色列魏茨曼科學研究所專家施雷伯（Gideon Schreiber）和一組病毒學家團隊8月初開始研究新冠病毒刺突蛋白，也就是病毒入侵人體的細胞，以了解是否能預測未來可能出現的變種病毒。他當時憂心地指出，刺突蛋白可透過多種方式進化，若這些突變同時發生，便可能出現一種不僅具高傳染性，還可能逃脫人體某些免疫力，甚至削弱疫苗效力的新變種。

施雷伯透過論文發表上述發現，當時並沒有多想，沒想到短短3個月後，他的憂慮便真實上演。在南非發現的新變異株B.1.1.529於26日被世界衛生組織（WHO）命名為Omicron病毒，攜帶施雷伯和他的團隊先前預測的所有突變。

施雷伯說明，出現新變種是常態，「但這個案例很特別，因為這支變異株擁有的突變比普遍預期的更多，可能增加免疫逃脫，使其變得更加棘手」，至於Omicron是否會導致疾病加重，現階段還是未知數。

▲▼ 南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場（O.R. Tambo International Airport）。（圖／路透）

▲ 南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場湧現人潮，搶著搭機離境。（圖／路透）

在南非二所大學管理基因定序機構的生物資訊學家德奧利維拉（Tulio de Oliveira）截至目前的研究表明，相較新冠病毒原始毒株，Omicron變種的刺突蛋白上有超過30個突變，其中最令人擔憂的突變使其能夠逃避曾染疫及疫苗形成的抗體。西雅圖福瑞德．哈金森癌症研究中心病毒學家布魯姆（Jesse Bloom）表示，「我預料Omicron對疫苗和感染引起的抗體中和作用的影響會比我們已知的任何病毒都要大。」

德奧利維拉說明，南非正在測試的新冠病毒基因組中，已有75%為Omicron病毒，波札那、香港及以色列等國也發現個案。加州大學聖地牙哥分校電機工程學系助理教授、基因組科學家Yatish Turakhia表示，Omicron似乎具有高傳染性，不到二周內已經超越Delta病毒，成為南非主要毒株。

▲▼英國，新冠，疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 科學家預料，疫苗覆蓋率較高的國家衝擊不會太過嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

以色列目前4起確診個案皆從非洲國家返國，且已接種二劑疫苗。疫苗製造商及科學家正試圖了解Omicron削弱現有疫苗效力的程度，但重點還是這種病毒是否更容易導致重症。

哈佛大學公衛學院流行病學家哈納吉（William Hanage）說明，Delta病毒同樣會造成突破性感染，這並不罕見，「很多有關免疫逃脫的雜音都是基於我們自以為對刺突蛋白突變的了解，重要的是了解突破性感染與重複感染會造成什麼樣的疾病後果。然而，對於世界上那些高疫苗覆蓋率還只是作夢的地方，這可能很嚴重。」

施雷伯也表示，儘管Omicron可能可以避開疫苗形成的一些抗體，但現有疫苗仍有許多對抗這支病毒的方法，例如刺激T細胞免疫，因此對英國等疫苗推廣有成的高收入國家來說，衝擊可能不會如想像中嚴重，但南非等國可能就得承受Omicron的全面影響。南非僅24%人口完成二劑疫苗施打，這些國家未來幾周至幾個月的統計數據將揭示Omicron的真實威力。

施雷伯提到，Omicron似乎較容易造成免疫逃脫，「有鑑於其刺突蛋白的大量突變，這可能不太令人驚訝。更重要的問題是，Omicron是否會導致已接種者演變為重症，我們真的不知道。此外，雖然這種變異株正迅速傳播，但也可能再次消失，就像其他許多變異株一樣，這在現階段無從得知，顯然我們應該保持警惕與謹慎。」

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