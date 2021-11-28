新變種Omicron入侵荷蘭！　潛伏南非2航班61名確診者中

▲從南非入境荷蘭的旅客，阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol）等待新冠篩檢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非2個航班26日抵達荷蘭阿姆斯特丹，荷蘭當局針對624名旅客篩檢後通報85人呈陽性，目前已確認其中61人確診COVID-19，而當局相信當中部分患者感染的可能是Omicron變異株。

路透社報導，荷蘭衛生當局推測在目前61名確診者中，已「幾乎肯定」有Omicron患者，但仍需要採取進一步的檢測。聲明中並未指明實際的Omicron確診者人數。

荷蘭皇家航空（KLM）指出來自南非的2個航班在起飛前，所有乘客篩檢都為陰性，或有出示接種疫苗證明，「不能說我們很驚訝，但我們沒有一個合理的解釋。」

荷蘭政府26日稍早宣布，禁止所有來自非洲南部國家的航班。衛生部長德揚（Hugo de Jonge）說，已經啟程飛往荷蘭的旅客，一抵達就必須接受篩檢及隔離。

與此同時，荷蘭正面臨新一波疫情，新增病例數打破紀錄，醫療體系也承受龐大壓力。當局26日也宣布，酒吧、餐廳及大多數商店在夜間必須暫停營業。

歐洲國家中，德國和英國已證實有2例確診，義大利和捷克各有1例，比利時則是歐洲第一個發現Omicron確診者的國家。