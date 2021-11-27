重症死亡風險大降89%　輝瑞「新冠口服藥」昨送食藥署拼EUA審查

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

南非新冠變異株Omicron來勢洶洶，台灣已與默沙東簽約購買口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋（molnupiravir）」，相關資料已陸續送到食藥署，力拼12月完成審查。此外，輝瑞藥廠研發的口服新藥「Paxlovid」，也於昨日將相關資料送抵食藥署。兩款口服新藥都有望對抗Omicron變異株。

至於美國默沙東公布最新數據，新研發的新冠口服藥物保護力不及原本公佈的5成，對重症及死亡的保護力只剩30％，但由於台灣已經簽約，採購不受影響。

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食藥署副組長吳明美表示，默沙東藥廠是採滾動式送件，目前已收到製程管制資料、動物藥毒理資料，臨床資料部分因為才剛完成期中報告，還在搜集不良反應資料，美國11月30日會召開會議審查EUA，台灣也會就其補件資料進行審查，待資料補齊，就會隨時召開專家會議，力拼12月完成審查。

吳明美另提到，輝瑞口服抗病毒藥物「Paxlovid」也於昨日將資料送到食藥署，但因為研發進度比默沙東慢，收到的資料也有限。

依據輝瑞日前公布資料顯示，該藥物有效性高達89%，被問及台灣是否也會同步採購？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，合約還在內部洽談中，但藥廠1~2週前就有來函洽談，不過採購細節仍在規劃中。

莊人祥也表示，輝瑞送資料給食藥署只是要進行EUA審查，與購買和意向書是分開的。吳明美提到，輝瑞有在台灣執行臨床試驗，屆時提出相關數據，也有望加速審查。