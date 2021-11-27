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日本自民黨怒了！呼籲政府「嚴懲韓國」實施報復制裁　抗議登獨島

▲▼獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

▲獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓警察廳長金昌龍（김창룡）於本月16日搭乘直升機先後登上鬱陵島、獨島慰問當地海上防衛隊員，引來宣稱獨島（日本稱竹島，實為南韓管轄）是固有領土的日本政府極為不滿，不僅片面取消出席韓美日3國外交副部長記者會，如今其執政黨自民黨表示，將為此成立小組，商議如何「嚴懲韓國」，更表示不排除會向國際法院提告。

根據韓媒《首爾新聞》，日本外務省才決定取消原訂於美東時間17日的韓美日3國外交副部長聯合記者會，24日自民黨透過外交部會等表示將研擬成立小組，商議如何針對南韓實施報復措施，而自民黨外交部會、外交調查會、領土特命委員會更是於26日通過抨擊南韓舉措的決議文，呼籲政府應對南韓實施「伴隨痛苦」的實質性報復措施。

▼南韓書法家去年登上獨島，「大韓民國的早晨從獨島開始。」（圖／達志影像）

▲▼南韓書法家去年登上獨島，「大韓民國的早晨從獨島開始。」（圖／達志影像）

▲▼南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

報導指出，日本自民黨將此次南韓警察廳長登獨島的事件定調為「韓國警察廳長非法登上竹島」，他們在決議文中表示，「韓國非法佔據竹島（獨島，實為南韓管轄），在國際法上根本毫無根據，屬於非法占領。儘管日本政府曾於16日事前表達抗議、要求停止，但韓國警察廳長還是非法登陸竹島（獨島），這明顯是挑戰日本主權，無法饒恕！」

自民黨在決議文中提到難以修復的日韓關係，並呼籲日本政府應強烈要求韓國立即停止登陸竹島（獨島）等行為，「我們不得不認為，韓國政府並無心改善日韓關係。日本政府不能光靠向韓國政府表達抗議或遺憾，而是應該採取伴隨痛苦、且實際的制裁措施，展現日本（維護領土主權）堅忍的一面。」

根據日媒《朝日新聞》、《讀賣新聞》，日本自民黨不滿過去政府僅以口頭的方式強調抗議與遺憾，表示應在政策面上採取實際作為向南韓傳達不滿，而日本國內極右翼、反韓陣營則認為應就「竹島（獨島）問題」向國際法院（ICJ）提起上訴。

▲▼南韓總統文在寅今年6月參訪西班牙參議院圖書館時，看到法國地理學家唐維爾於1737年所繪的朝鮮地圖，當時他將獨島標示為朝鮮最東端的領土。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統文在寅今年6月參訪西班牙參議院圖書館時，看到法國地理學家唐維爾於1737年所繪的朝鮮地圖，當時他將獨島標示為朝鮮最東端的領土。（圖／達志影像／newscom）

韓媒《Money Today》，儘管日本政府就獨島問題向國際法院提起上訴並無法起到實質作用，因為國際法院並無強制管轄權，不過如若日本政府就此事正式提出告訴，恐怕會在國際之間掀起風波。

韓媒《朝鮮日報》則指出，先前於今年1月南韓法院認定日本在慰安婦等議題上的責任歸屬時，自民黨就曾呼籲時任日本外務大臣茂木敏充，應研擬向國際法院提起訴訟、凍結南韓在日本的資產、對南韓實施金融制裁。

►慶「獨島大捷」擊敗日本！南韓提早2天向日本嗆聲：獨島是固有領土
►日本震怒「放鳥記者會」！不滿南韓警長登獨島：怕口出惡言破壞關係

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