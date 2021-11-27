　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓年輕女孩「不結婚當小三」成趨勢！當局震怒：都是韓流惹的禍

▲▼北韓女生,北韓女人,北韓女,金正恩。（圖／朝中社、達志影像／美聯社）

▲北韓當局認為，韓流會造成女子道德淪喪。（圖／朝中社、達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓當局近年積極打壓韓流在國內發展，並嚴加取締，只要發現有人私下偷聽南韓音樂或是觀看韓劇，就會以「反動思想與文化排擠法」祭出重罰。而位於北韓邊境的勞動黨兩江道委員會組織部更是稱，韓流文化敗壞北韓女性的道德思想，讓年輕女孩不結婚，紛紛跑去當已婚男人的情婦，成為破壞家庭的寄生蟲。

根據《Daily NK日本》總編高英起表示，北韓當局近年嚴厲取締「非社會主義、反社會主義」等現象，而取締範圍越來越廣，從賭博、嗑藥、買春、賣春，到走私南韓等外國影視音樂作品等，全都是當局加強管制的對象。兩江道位於北韓國境交界處，因此也負擔起了邊境管制的責任。

▲▼金正恩。（圖／朝中社）

▲北韓嚴格禁止外國流行文化在國內傳播。（圖／朝中社）

由於對時代潮流敏感的年輕人們容易對非社會主義的現象產生憧憬，為了避免他們做出反社會主義行為，勞動黨兩江道委員會的組織部召集了多名社會主義愛國青年同盟的責任幹部，並召開相關會議。組織部在會議中提到，兩江道位於國境，因此是阻止違反出版宣傳物進入國內的重要關卡。

組織部也表示，儘管2020年12月制定「反動思想與文化排擠法」後，政府嚴加取締相關違法行為並祭出重罰，但仍然無法消滅韓流文化在年輕人間流行的熱潮。而他們同時也認為，這些外國流行文化帶來的時尚、舞蹈以及音樂，都嚴重敗壞當地風氣。

據悉，年輕人們不只會私下觀看，還會透過USB或是記憶卡等方式，傳播這些外國影視音樂作品。組織部甚至還稱，「現在年輕女性都不結婚，與已婚男子發生婚外情，成為破壞別人家庭的寄生蟲，（韓流文化）簡直就是敗壞北韓女性原有的性道德觀。」並嚴正指責當今北韓年輕女性的作風越來越大膽，私生活不檢點。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
金馬／龍劭華來不及參加！　女兒代亡父出征「1句話惹淚崩」
女神許瑋甯來了！　「前後全開」火辣身材看光光
快訊／千萬R8超跑撞電桿「車尾全爛」　副駕21歲女宣告死亡
22歲校花女神絕美現身金馬　媽媽是大咖女星
首次扛下金馬典禮主持！林柏宏全黑西裝帥氣登場
張志豪現身總冠軍戰！　滿場球迷歡呼好感動
金馬紅毯主持人登場！　楊千霈一轉身「美背挖空到水蛇腰」
奧迪R8飄移畫面曝！下秒撞爛　21歲副駕女命危
氣象局示警「暫時不會大回暖」：一路冷到下周末

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

效力僅30%！默沙東新冠口服藥最終數據出爐　可能影響購買意願

日本自民黨怒了！呼籲政府「嚴懲韓國」實施報復制裁　抗議登獨島

最兇變種Omicron傳播多快？專家怕什麼？　10大QA一次解惑

北韓年輕女孩「不結婚當小三」成趨勢！當局震怒：都是韓流惹的禍

Omicron「通報首例→全球恐慌」僅48hrs　各國緊急備戰時間軸曝光

日14歲少女逛唐吉訶德「貪玩」把購物車推下屋頂　殺人未遂被捕

首度針對518事件道歉？全斗煥遺孀「只用15秒」帶過　諷刺對比照曝

備戰Omicron！澳洲跟進對南非9國祭旅行禁令　僅本國公民可入境

日本海底火山噴發「驚現大量浮石」　恐漂到台灣東部！

日本飛官「想讓當地人開心」狂噴彩色煙霧　結局慘了

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

效力僅30%！默沙東新冠口服藥最終數據出爐　可能影響購買意願

日本自民黨怒了！呼籲政府「嚴懲韓國」實施報復制裁　抗議登獨島

最兇變種Omicron傳播多快？專家怕什麼？　10大QA一次解惑

北韓年輕女孩「不結婚當小三」成趨勢！當局震怒：都是韓流惹的禍

Omicron「通報首例→全球恐慌」僅48hrs　各國緊急備戰時間軸曝光

日14歲少女逛唐吉訶德「貪玩」把購物車推下屋頂　殺人未遂被捕

首度針對518事件道歉？全斗煥遺孀「只用15秒」帶過　諷刺對比照曝

備戰Omicron！澳洲跟進對南非9國祭旅行禁令　僅本國公民可入境

日本海底火山噴發「驚現大量浮石」　恐漂到台灣東部！

日本飛官「想讓當地人開心」狂噴彩色煙霧　結局慘了

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

推動環保夜市減廢！台東輔導四維夜市轉型　19家攤商獲認證

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

金馬紅毯／《詭扯》劉冠廷興奮踏紅毯還「變換隊形」！　網全萌翻

蔡英文驚喜現身台灣大賽！蔡其昌手拿2隊加油棒　全新金盃亮相

金馬紅毯／女神許瑋甯來了！　「前後全開」白皙火辣身材全被看光

金馬獎／龍劭華來不及參加！　女兒代亡父出征「1句話惹淚崩」　

效力僅30%！默沙東新冠口服藥最終數據出爐　可能影響購買意願

金馬獎／温貞菱自帶尖叫團助陣林柏宏　彩蛋配件挺同婚

台灣高鐵搶攻國旅深度體驗商機　探訪高屏秘境拓展多元營收

國際熱門新聞

印度神童又中　還有5預言剉咧等

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

她整形後嫁豪門被休　小孩驚人容貌曝

Omicron正式命名　多國宣布關閉邊境

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

南非航班85確診　荷蘭急測Omicron

4疫苗應對Omicron！BNT：新疫苗最快100天交貨

G奶被誤認平胸妹　她怒「解放車頭燈」震暈網友

新病毒Omicron「跳Nu避Xi」有玄機　世衛命名內幕曝

變異株B.1.1.529正式取名Omicron

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

土耳其破獲詐騙集團　逮捕27名台灣人

最凶Omicron來襲！恐降低疫苗40%效力

更多熱門

相關新聞

日少女逛唐吉訶德　把購物車推下樓！殺人未遂被捕

日少女逛唐吉訶德　把購物車推下樓！殺人未遂被捕

日本知名賣場「唐吉訶德」位於大阪府的住之江公園分店26日下午傳出有購物推車從屋頂掉落的意外，差點造成一名53歲的顧客受傷。警方到場後鎖定一名14歲的國中少女，而該名少女則聲稱，自己是為了好玩才會從屋頂將推車推下，遭警方以殺人未遂嫌疑逮捕。

全斗煥遺孀「只用15秒」向518受難者致歉！

全斗煥遺孀「只用15秒」向518受難者致歉！

日海底火山噴發　大量浮石恐漂到台灣東部！

日海底火山噴發　大量浮石恐漂到台灣東部！

南韓單日再飆4千例！9名軍人「突破感染」

南韓單日再飆4千例！9名軍人「突破感染」

逼賣淫2145次！閨蜜陰道塞異物　一審判25年

逼賣淫2145次！閨蜜陰道塞異物　一審判25年

關鍵字：

日韓要聞金正恩

讀者迴響

熱門新聞

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面