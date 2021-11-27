日14歲少女逛唐吉訶德「貪玩」把購物車推下屋頂　殺人未遂被捕

記者王佩翊／編譯

日本知名賣場「唐吉訶德」位於大阪府的住之江公園分店26日下午傳出有購物推車從屋頂掉落的意外，差點造成一名53歲的顧客受傷。警方到場後鎖定一名14歲的國中少女，而該名少女則聲稱，自己是為了好玩才會從屋頂將推車推下，遭警方以殺人未遂嫌疑逮捕。

根據《產經新聞》報導，大阪府一名14歲的國中女學生26日下午6時25分跟另外2名女同學一起到唐吉訶德購物時，跑到建築物的頂樓停車場，隨後便將一輛購物推車從樓上往下推，購物車直接重摔地面，差點砸到一名正好來店內購物的53歲男性。

▲女學生被逮後自爆，「全都是為了好玩。」（圖／pakutaso）

該名男子當時距離購物車落下的地方只有2至3公尺，場面十分驚險，所幸最後並未受傷。根據警方表示，頂樓停車場距離地面約21.5公尺高，如果真的被推車砸中，後果恐不堪設想。

警方隨後鎖定該名國中女生，並在27日以殺人未遂嫌疑將其逮捕。女學生被逮後隨即坦承犯行，而對於犯案動機，她僅表示，「只是為了好玩而已。」不過她也坦承，自己的確知道如果被推車砸中可能會死亡。

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