Omicron「通報首例→全球恐慌」僅48hrs　各國緊急備戰時間軸曝光

▲南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場（O.R. Tambo International Airport）湧現搭機人潮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

最新變種病毒Omicron攜帶大量突變，與Delta病毒相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性，從香港22日通報首例至引爆全球恐慌，只花了短短48小時。《每日郵報》整理出時間軸，顯示各國從不知情至嚴加防疫的過程。

2021/11/22（一）



香港科學家在2名剛從南非返國的旅客身上發現Omicron變異株後，首度發出警告。波札那科學家進行3次基因定序後，通報該變異株的病例，而南非也發現一起確診。3國科學家都把病例資訊上傳至一個新冠變異株的國際資料庫。

2021/11/23（二）

英國倫敦帝國學院的病毒學家皮考克（Dr Tom Peacock）在社群媒體上表示，Omicron變異株攜帶32種「可怕」的突變，此數量是Delta病毒的2倍，而且可能使其更容易逃脫免疫反應。他說，這種變種病毒可能「比幾乎其他任何病毒都更糟糕。」

▲南非的Omicron病例激增。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）



2021/11/24（三）



南非及波札那的Omicron病例激增，《每日郵報》也爆料，英國和南非的政府科學家在周三、四都進行了對談。

英國倫敦大學遺傳學研究所所長巴洛克（Francois Balloux）認為，Omicron變異株可能遠比Delta病毒更能躲避抗體，還可能在免疫功能低下的患者身上反覆感染，例如愛滋患者。但他強調，「它目前應該受到密切觀測，卻沒有必要過度擔憂，除非它的感染率開始上升。」

另一些科學家也認為不須擔憂，因為Omicron的大量突變意味著狀態不穩、無法廣泛傳播。但也有人警告，如果它在南非取代Delta病毒，成為主要毒株，可能也會在世上其他地方產生連鎖效應。

▲英國希斯羅機場。（圖／CFP）

2021/11/25（四）



南非政府召開記者會表示，Omicron病例在豪登省（Gauteng）出現「指數級」成長，尤其約翰尼斯堡（Johannesburg）的病例更在一天內成長93%。他們認為，該變異株很可能已散播到全國各地，比Delta病毒當時的擴散速度更快，「（我們）對這種變異株的演化躍進感到擔憂。」

英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）和其他權威警告，Omicron變異株可能再度引爆全球疫情，破壞英國的疫苗接種計畫。內閣也緊急召開新冠委員會會議，與會官員被告知，該變異株可能讓疫苗效力降低至少40%，因此著手討論旅遊禁令等防疫措施。

同天晚間，政府資深科學家召開緊急記者會，一名官員直言，「這是我們迄今見過最嚴重的變異株。」另一名資深科學家說，「我們的其中一項主要擔憂是，這種病毒的棘蛋白，與原始武漢毒株以及疫苗裡的非常不同，這引發了很大的擔憂。」

最後，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）於晚間8時50分宣布，針對非洲南部6國實施旅遊禁令，包括南非、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威以及莫三比克。





▲從南非入境荷蘭的旅客在阿姆斯特丹史基浦機場等待新冠篩檢。（圖／路透）

2021/11/26（五）



比利時衛生部證實發現首起Omicron病例，一名未接種疫苗的年輕女性從埃及返國後出現症狀，接受篩檢後確診。此外，以色列也發現Omicron病例，一名已接種者從馬拉威返國後確診，另外還有2名疑似患者正在調查中。這意味著，Omicron變異株至少在非洲、亞洲及歐洲現蹤。

歐洲多國也對非洲南部6國實施旅遊禁令，希望藉由加緊邊境管制，遏止Omicron病毒。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）警告，該變異株可能在幾個月內肆虐全球，呼籲成員國「啟動緊急煞車（emergency brake）機制，禁止來自非洲南部的航空旅行……直到我們對這種新毒株構成的危險有了更清楚了解之前，所有飛往這些國家的航空旅行都應暫停。」

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）成員芬恩教授（Adam Finn）警告，如果Omicron變異株擴散至英國，人們必須做好迎接「防疫措施改變」，例如再度封城的心理準備。英國健康安全局（UKHSA）首席醫療顧問霍普斯金（Adam Finn）甚至認為，此變異株「可能」已進入英國，「每天都有人從比利時、南非、波札那、香港及以色列抵達英國」，而上述地方都正式通報Omicron病例。

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