備戰Omicron！澳洲跟進對南非9國祭旅行禁令　僅本國公民可入境

▲ 澳洲疫苗覆蓋率達標後首度開放完整接種疫苗者入境免隔離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron攜帶大量突變，恐怕具高傳染性及疫苗抗性，引發各國擔憂，可能引爆新一波大流行。澳洲27日對南非9國祭出入境限制，禁止曾赴這些國家的非澳州公民入境，本國公民則須隔離14天，且不排除未來進一步收緊管制。

《路透社》報導，澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）宣布，政府將立即禁止曾赴南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、塞席爾、馬拉威及莫三比克的非澳洲公民入境，未來二周內禁止來自這9國的班機降落，並要求自這些國家返澳的公民及其家屬接受14天隔離。

此外，與澳洲有旅遊泡泡國家的國際學生及技術移民，只要過去14天內曾停留上述任一國家，都受到禁令限制。所有已經抵澳但過去14天內曾赴上述國家者則須立即隔離並接受檢測。

亨特也表示，「若醫學證據表明，需要採取進一步行動，我們將毫不猶豫地採取動作，可能包括加強或擴大這些限制。」

目前有20名自南非抵澳的旅客在北澳一處設施接受隔離，其中19人新冠病毒檢測呈陰性，一名呈陽性的旅客是否感染Omicron病毒仍有待定序結果出爐。

澳洲去年年底以來防疫表現優異，直到6月底Delta疫情在東部迅速蔓延，本月稍早才首度放寬邊境管制，開放完整接種疫苗的旅客入境免隔離，至今累計20萬5000例確診及1985例死亡個案，低於多數已開發國家。

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