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連跑2夜店嗨喝！正妹一覺醒來「下面癢癢」　真相曝光她崩潰了

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲正妹跟男網友跑夜店狂歡，醉倒後慘被性侵，她清醒驚覺下體癢癢崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台中報導

台中楊姓男子與女網友小君（化名）相約到夜店狂歡，兩人連跑兩間夜店後，小君因不勝酒力醉倒，楊男見狀便將人帶到飯店性侵得逞。小君友人事後透過手機定位發現小君行蹤有異，於是前往飯店尋人，但沒想到小君清醒後卻感覺自己下體癢癢，才驚覺自己遭到性侵，氣得立刻對楊男提告。法官審理後，則依乘機性交罪判楊男3年2個月徒刑。

根據判決，楊男2020年6月3日晚間與小君相約到夜點飲酒，而酒過三巡之後，兩人又前往下一間夜店狂歡，過程中小君因不勝酒力醉倒，楊男見狀立刻將人帶到附近飯店投宿，並趁著小君毫無抵抗之力時性侵得逞。

隔日清晨5時許，小君友人透過手機定位軟體發現小君行蹤有異，於是立刻前往飯店尋人，並要求楊男離開。直到當天上午10時，小君終於清醒，並在友人的陪同下返家，但沒想到她回家後卻感覺下體癢癢，於是立刻詢問楊男是否有發生性行為，楊男則坦承確有此事，讓她當場傻眼，氣得報警處理。

小君表示，她當時喝到完全失去意識，就連怎麼離開夜店、讓誰載走，又如何到飯店過夜等她都完全沒有印象，是一直到她回家後發覺下體不適，詢問楊男後才知道自己與楊男發生性行為，但她因醉到什麼都不知道，根本也沒有能力同意要不要發生性行為。

對此，楊男坦承犯行，但矢口否認性侵，辯稱兩人是合意性交，且堅稱小君當時意識清醒，但此說法不被法官採信，最終仍依乘機性交罪嫌將他判刑3年2個月。全案可上訴。

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