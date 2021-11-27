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她整形後「嫁入豪門」秒被休！桃花狂開連嫁3夫　小孩驚人容貌曝

▲▼越南女孩郭金鳳（Quách Phượng）因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）

▲越南女孩郭金鳳因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）

記者吳美依／綜合外電報導

越南女子郭金鳳（Quách Phượng）被第一任丈夫嫌棄「太醜」而離婚後，砸下3億越南盾（約新台幣42萬元）整形，不久後奉子成婚嫁入豪門，未料對方婚後竟瘋狂劈腿，婚姻僅維持5個月。她帶著女兒成為單親媽媽，直到去年嫁給第三任丈夫，並於今年7月誕下一子，2個孩子都長得非常可愛。

▲▼越南女孩郭金鳳（Quách Phượng）因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）▲▼越南女孩郭金鳳（Quách Phượng）因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）▲▼越南女孩郭金鳳（Quách Phượng）因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）

▲郭金鳳與現任丈夫感情甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）

綜合越南媒體報導，郭金鳳2007年因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅，甚至成為網紅。她以前有著暴牙、蒜頭鼻、豐厚嘴唇，膚質也不太好，因此異性緣不佳，儘管在家人安排下與第一任老公結婚，卻屢遭嫌棄長相導致離婚。

郭金鳳經歷3次手術後宛如「變臉」，加上瘦身成功、勤勞保養，長相越來越漂亮，也吸引大批粉絲關注。雖然第二段婚姻失敗，不僅慘遭背叛，還必須獨自撫養女兒，但卻沒有讓她失去信心，最後情定交友軟體認識的第三任老公。

▲▼越南女孩郭金鳳（Quách Phượng）因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）▲▼越南女孩郭金鳳（Quách Phượng）因「醜小鴨變天鵝」的故事爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）

▲郭金鳳的兩個孩子都長相可愛。（圖／翻攝自Facebook／Quách Phượng）

郭金鳳不時在社群媒體上分享生活點滴，她與現任丈夫交往2年才結婚，老公不僅對自己疼愛有加，也不在乎自己過去的長相及婚姻。她與前夫所生的大女兒，肌膚白皙還有一雙水汪汪的大眼睛，模樣非常可愛，甚至被網友認為，長大後可能長得比媽媽更漂亮。

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