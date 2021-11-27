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最兇變種Omicron傳播多快？專家怕什麼？　10大QA一次解惑

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ Omicron現蹤短短幾天就引發全球恐慌。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron最早在非洲南部驗出，刺突蛋白攜帶多達32種突變，可能具有高傳染性及免疫逃脫特性，令科學家感到擔憂，美國、英國、澳洲、加拿大及多個歐洲國家接連對南非多國祭出旅行禁令。儘管台灣未出現確診個案，這支變異株已令民眾聞風喪膽。《衛報》整理有關Omicron的10大重要問題，幫助了解其特性與可怕之處。

●病毒叫什麼名字？

此病毒最早被稱為B.1.1.529，但由於其「令人擔憂」的突變，以及有初步證據顯示其導致重複感染的風險較高，世界衛生組織（WHO）26日將其列入「高關注變異株」（VOC），為避免病毒最早現蹤的地點被污名化，選定希臘字母Omicron為其命名。

●何時第一次被發現？

Omicron最早在25日被驗出，因攜帶大量突變而備受關注，可能導致免疫逃脫，和南非豪登省過去二周內病例激增有關。這些特性迅速引起國際監測機構注意，英國衛生安全局首席醫療顧問直言，這種病毒是「我們見過最令人擔憂的」。

●從哪裡來？

雖然Omicron現蹤與豪登省有關，但並不一定源於豪登省，最早的樣本是11月11日在波札那所採集。科學家說明，此病毒一系列異常的突變表明，病毒可能是免疫功能低下者長期染疫期間出現，例如尚未確診的HIV/愛滋病患者。

▲▼ 南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場（O.R. Tambo International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 各國祭出旅行禁令，南非機場湧現搶搭機人潮。（圖／達志影像／美聯社）

●科學家為何感到擔憂？

Omicron的刺突蛋白上有30多種突變，超過Delta病毒的二倍，而刺突蛋白是病毒入侵人體細胞的關鍵鑰匙。人們不禁擔心，曾染疫或疫苗產生的抗體無法達到抵禦效果。科學家根據已知的突變特性預測，這種病毒可能使對已知變異株具免疫力者更容易重複感染。

●是否更具傳染性？

這點目前尚不清楚，但的確引人擔憂。南非11月16日日增確診數為273例，本周初便激增至1200多例，其中逾8成出現在豪登省。初步分析顯示，Omicron已經迅速佔據主導地位。整個南非流行病增長速度（R值）為1.47，豪登省則高達1.93，有可能是超級傳播事件造成，但這個數字已經足夠令人憂心，有必要採取預防措施。

●現有疫苗對這種病毒有效嗎？

科學家對於Omicron攜帶的大量突變感到擔憂，事實上其中也有一些突變已經被指與逃避現有疫苗保護力有關。然而，這些都只是理論預測，專家正加緊腳步研究，以測試抗體對Omicron的中和效果，真實數據的重複感染率也將更清楚表明免疫力的變化。

●現有藥物有效嗎？

科學家預測，默沙東新冠口服藥等最近通過批准的抗病毒藥物對Omicron同樣有效，因為這些藥物並不以刺突蛋白為標靶，而是透過阻止病毒複製來發揮效用。然而，單株抗體治療便存在風險，效果可能不如預期，因為這種療法是以病毒發生突變的細胞為標靶。

▲▼南韓首度傳出高三學生接種輝瑞BNT疫苗後的死亡案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲ Omicron恐怕使疫苗效力降低。（圖／達志影像／美聯社）

●會使症狀更嚴重嗎？

目前尚無資訊顯示Omicron是否會對症狀或嚴重程度產生影響，南非科學家將密切監控。由於感染至症狀加重之間存在時間差，需要數周時間才能獲得明確數據。科學家現階段表示，沒有有力理由懷疑Omicron會導致症狀加重或變得輕微。

●疫苗可以調整嗎？需要多久？

疫苗可以調整，研發人員已經著手使用新的刺突蛋白為疫苗進行升級，為可能需要的新一代疫苗做準備。Beta及Delta變異株出現時，研發團隊便進行大量準備工作。現有疫苗對這二支病毒的表現維持良好，但這也代表研發團隊已經準備好開發新一代疫苗，且已和監管機構討論需要進行哪些額外試驗。不過，新版疫苗還是需要等上4至6個月才能量產。

●傳播到世界各地的可能性有多大？

截至目前為止，多數確診Omicron病毒的個案都在南非，少數在波札那及香港。以色列25日發現一名從馬拉威返國的民眾感染，還有二起疑似病例。比利時則在26日證實，一名曾赴埃及與土耳其的女子確診。

然而，有鑑於南非存在社區傳播，若Omicron具有傳播優勢，很可能已經傳播到其他國家，只是還未發現。過往經驗表明，旅行禁令能夠爭取時間，但不太可能完全阻止新變種傳播，除非採取清零政策並配合強硬封城。

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