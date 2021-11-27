南非機場擠爆！各國祭入境禁令防Omicron　旅客焦慮搶搭最後航班

▲ 約翰尼斯堡附近奧利弗．坦博國際機場湧現人潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron最早在南非現蹤，因攜帶大量突變，恐怕具有高傳染性及疫苗抗性，使得各國紛紛祭出入境管制。南非約翰尼斯堡國際機場26日湧現人潮，神情焦慮的旅客大排長龍，一心想擠上離開南非的最後一批航班。

《法新社》報導，Omicron變異株的突變恐怕使南非疫情死灰復燃，英國25日晚間宣布，隔天起禁止所有來自南非及其鄰國的班機降落，此後全球多國跟進，許多遊客因此立刻放棄狩獵或葡萄園之旅，動身回國。

禁令頒布時，24歲英國公民里德（Toby Reid）正和女友在開普敦的桌山開心露營，幾小時後便趕往約翰尼斯堡機場辦理登機手續，「我們大約早上5點半時起床，想看看是否能趕上日出，早上6點時發現可能還有機會回去。」

他們設法搶到當晚飛往德國法蘭克福的最後二個機位，其他旅客卻沒有這麼幸運。許多民眾在售票櫃台討論其他各種選項，睜大眼睛查看價格和複雜的路線。

▲ 機場隊伍大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

50歲男子古德（Christian Good）抱怨道，「應該要有進一步通知的。」他和丈夫大衛剛結束海灘之旅，正要從法蘭克福返回英國德文郡。大衛也表示，「這太荒謬了，新變種總是會一直出現。南非發現了它，但它可能已經遍佈世界各地。」

25歲英國公民布朗（Ruth Brown）住在南非，2019年來從未回國，原預計下周搭機返英，整個上午都忙著打電話，嘗試更改航班，「我們受夠這種情況了。顯然座位已經滿了，但我們還是想看看是否還有空位。」

還有一名金髮女子哈恩（Elke Hahn）抱著蹣跚學步的孩子說明，她和伴侶到南非領養這個孩子，非常渴望回到他們在奧地利的家，「我們將不得不換搭另一班飛機」，但也不確定是否能順利成行。

►荷蘭「來自南非航班」疑85人確診 急檢測是否為新變種Omicron

►最凶Omicron來襲！32種變異恐「降低疫苗效力40%」 比Delta更強

►防堵最強Omicron變異株 紐約州宣布進入緊急狀態

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast