泰國薄餅店推「大麻比薩」爆吸睛　店家吐銷量尷尬了

▲泰國連鎖薄餅店The Pizza Company推出大麻風味披薩「Crazy Happy Pizza」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣披薩有各種獵奇口味，沒想到泰國一家薄餅店竟推出了「大麻披薩」，在當地引起討論，不過也有人對這樣新品心存疑惑，對此店家表示，大麻披薩吃起來有大麻味，但不會讓人上癮，可以放心食用。

據《美聯社》報導，泰國連鎖薄餅店The Pizza Company近期推出一款名為「Crazy Happy Pizza」的新品，除了包含一般披薩有的食材外，餅皮和醬汁都加了大麻葉絲，表面還會放上幾片油炸後的大麻葉，非常吸睛。

這款直徑9吋的大麻披薩售價為499泰銖（約新台幣418元），若顧客想以DIY方式選擇披薩配料，只要額外付費100泰銖（約新台幣84元），就可以加入2至3片大麻葉。

不過也有人擔心吃了大麻披薩後會不會上癮，對此The Pizza Company總經理Panusak Suensatboon表示，這款披薩嚐起來有大麻味，如果吃多了可能會有點想睡，但不會上癮。

Panusak Suensatboon表示，推出這款新品只是一場市場推廣活動，雖然「Crazy Happy Pizza」在The Pizza Company泰國的所有分店都有銷售，但銷量並不好，原因在於公司不能公開宣傳或向12歲以下人士出售，「市場還沒有為大麻產品做好準備」。他也估計，在促銷活動結束後，公司將被迫捨棄約五分之一的大麻葉。

Panusak Suensatboon提到，公司一直都會嘗試為產品加入新食材，以前曾推出的榴槤披薩也是如此，希望透過流行事物引起民眾的討論。

事實上，大麻披薩並非泰國獨有，另一個東南亞國家柬埔寨的首都金邊（Phnom Penh），就有以大麻為調味料的薄餅店，不過它的「威力」與泰國版相比，就完全不同檔次了。