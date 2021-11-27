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荷蘭「來自南非航班」疑85人確診　急檢測是否為新變種Omicron

▲▼從南非入境荷蘭的旅客，阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol）等待新冠篩檢。（圖／路透）

▲從南非入境荷蘭的旅客，阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol）等待新冠篩檢。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

荷蘭公衛當局表示，來自南非2航班26日抵達阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol），600名旅客接受篩檢後，其中85人結果呈現陽性。他們正在實施進一步檢測，釐清上述旅客是否感染最新變種病毒Omicron。

《路透社》最新消息指出，荷蘭皇家航空（KLM）2航班分別從開普敦及約翰尼斯堡飛抵荷蘭。荷蘭衛生部表示，篩檢陽性的旅客將被安置在機場附近的隔離旅館，而該國一間醫療學術醫院正在檢測，這些陽性病例是否由Omicron變異株引起。

荷蘭政府26日稍早宣布，禁止所有來自非洲南部國家的航班。衛生部長德揚（Hugo de Jonge）說，已經啟程飛往荷蘭的旅客，一抵達就必須接受篩檢及隔離。

與此同時，荷蘭正面臨新一波疫情，新增病例數打破紀錄，醫療體系也承受龐大壓力。當局26日也宣布，酒吧、餐廳及大多數商店在夜間必須暫停營業。

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